https://ria.ru/20221010/nebenzya-1822969763.html

Небензя встретился с председателем ГА ООН перед сессией по Украине

Небензя встретился с председателем ГА ООН перед сессией по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Небензя встретился с председателем ГА ООН перед сессией по Украине

Председатель ГА ООН Чаба Короши встретился с постпредом РФ при ООН Василием Небензей перед началом чрезвычайной спецсессии Генассамблеи, созванной Украиной и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:49

2022-10-10T22:49

2022-10-10T23:08

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ООН, 10 окт – РИА Новости. Председатель ГА ООН Чаба Короши встретился с постпредом РФ при ООН Василием Небензей перед началом чрезвычайной спецсессии Генассамблеи, созванной Украиной и Албанией, сообщила на брифинге официальный представитель Короши Полина Кубиак."Сегодня в 15:00 Генассамблея возобновит свою чрезвычайную спецсессию. В преддверии чрезвычайной спецсессии председатель Чаба Короши встретился с постпредом РФ Василием Небензей", - сказала Кубиак.Чрезвычайная специальная сессия была созвана по инициативе Албании и Украины в связи с прошедшими недавно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумами о вхождении в состав России. Ожидается, что на ней пройдет голосование по западному проекту резолюции, не признающему эти плебисциты.Западные страны подготовили для принятия в Генассамблее резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, для принятия резолюции требуется две трети голосов от голосовавших. Голоса воздержавшихся и не участвующих в голосовании при принятии решения не учитываются. Таким образом, если в голосовании примут участие, к примеру, всего три страны из 193 членов ООН, и две из них будут за, а одна против, резолюция будет принята.Ранее источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции. Между тем Россия предлагает провести тайное голосование по западному проекту резолюции, что, по словам одного из собеседников агентства, заметно снизит число стран, поддерживающих его.Постпред Великобритании Барбара Вудворд уже выступила против проведения тайного голосования, направив соответствующее письмо председателю Генассамблеи. Лондон просит проведения голосования, "заносимого в протокол заседания". При таком голосовании в протоколе отмечается, как голосовала каждая страна.Таким образом, членам Генассамблеи еще предстоит определиться, какое голосование проводить.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822967652.html

https://ria.ru/20221010/gumpomosch-1822967226.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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