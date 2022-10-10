https://ria.ru/20221010/natsproekt-1822897768.html

Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год

Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год - РИА Новости, 10.10.2022

Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 2,218 триллиона рублей, или... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:35

2022-10-10T17:35

2022-10-10T17:48

экономика

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 2,218 триллиона рублей, или 69,1% от годового плана, сообщил Минфин РФ."По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 октября 2022 года – составило 2 218,1 млрд рублей или 69,1 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении министерства.Лидером по расходованию средств по итогам 10 месяцев оказался Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – он исполнен на 80,5% от годового плана. За ним следуют нацпроекты "Наука и университеты" (80,4%), "Культура" (78,6%), "Демография" (75,7%), "Жилье и городская среда" (73,3%).Исполнение расходов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составило 71,6%, по нацпроекту "Здравоохранение" - 70,9%, "Туризм и индустрия гостеприимства" - 70%, "Производительность труда" - 66,3%, по нацпроекту "Образование" - 61,4%.Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составили 58,9% от годовых назначений, "Экология" - 55,3%.По двум нацпроектам расходы исполнены менее чем наполовину от годового плана. В частности по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" они составили 48,1%, а по нацпроекту "Цифровая экономика Российской Федерации" - 34,8%.Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

https://ria.ru/20221004/natsproekt-1821521183.html

https://ria.ru/20220922/finansirovanie-1818689839.html

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экономика, россия