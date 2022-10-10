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Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год - РИА Новости, 10.10.2022
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Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год - РИА Новости, 10.10.2022
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 2,218 триллиона рублей, или... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:35
2022-10-10T17:48
экономика
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 2,218 триллиона рублей, или 69,1% от годового плана, сообщил Минфин РФ."По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 октября 2022 года – составило 2 218,1 млрд рублей или 69,1 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении министерства.Лидером по расходованию средств по итогам 10 месяцев оказался Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – он исполнен на 80,5% от годового плана. За ним следуют нацпроекты "Наука и университеты" (80,4%), "Культура" (78,6%), "Демография" (75,7%), "Жилье и городская среда" (73,3%).Исполнение расходов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составило 71,6%, по нацпроекту "Здравоохранение" - 70,9%, "Туризм и индустрия гостеприимства" - 70%, "Производительность труда" - 66,3%, по нацпроекту "Образование" - 61,4%.Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составили 58,9% от годовых назначений, "Экология" - 55,3%.По двум нацпроектам расходы исполнены менее чем наполовину от годового плана. В частности по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" они составили 48,1%, а по нацпроекту "Цифровая экономика Российской Федерации" - 34,8%.Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
https://ria.ru/20221004/natsproekt-1821521183.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
17:35 10.10.2022 (обновлено: 17:48 10.10.2022)
 
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 69,1 процента от плана на год

Минфин заявил об исполнении расходов бюджета на нацпроекты на 69,1 процента от плана

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 2,218 триллиона рублей, или 69,1% от годового плана, сообщил Минфин РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 октября 2022 года – составило 2 218,1 млрд рублей или 69,1 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении министерства.
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Лидером по расходованию средств по итогам 10 месяцев оказался Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – он исполнен на 80,5% от годового плана. За ним следуют нацпроекты "Наука и университеты" (80,4%), "Культура" (78,6%), "Демография" (75,7%), "Жилье и городская среда" (73,3%).
Исполнение расходов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составило 71,6%, по нацпроекту "Здравоохранение" - 70,9%, "Туризм и индустрия гостеприимства" - 70%, "Производительность труда" - 66,3%, по нацпроекту "Образование" - 61,4%.
Расходы по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составили 58,9% от годовых назначений, "Экология" - 55,3%.
По двум нацпроектам расходы исполнены менее чем наполовину от годового плана. В частности по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" они составили 48,1%, а по нацпроекту "Цифровая экономика Российской Федерации" - 34,8%.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
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