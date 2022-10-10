https://ria.ru/20221010/nato-1822697757.html
В Госдуме предложили "погасить" спутниковую группировку НАТО
В Госдуме предложили "погасить" спутниковую группировку НАТО - РИА Новости, 10.10.2022
В Госдуме предложили "погасить" спутниковую группировку НАТО
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил "погасить" спутниковую группировку НАТО, которая, по его словам, ведет разведывательную... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:59
2022-10-10T08:59
2022-10-10T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил "погасить" спутниковую группировку НАТО, которая, по его словам, ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск по новым территориям России."Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР. У нас есть оружие, способное это сделать, в том числе комплекс российского лазерного оружия "Пересвет". Эти спутники сегодня уничтожают наших людей, поэтому мы имеем полное право их погасить и вывести их строя, так как они способствуют агрессии против России", — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, без спутникового сопровождения HIMARS уже не будут нести значительной опасности, так как утратят свою точность.
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космос - риа наука, михаил шеремет, госдума рф, технологии, нато, россия
Космос - РИА Наука, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Технологии, НАТО, Россия
08:59 10.10.2022 (обновлено: 11:34 10.10.2022)
В Госдуме предложили "погасить" спутниковую группировку НАТО
Депутат ГД Шеремет предложил "погасить" помогающие украинской разведке спутники НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил "погасить" спутниковую группировку НАТО, которая, по его словам, ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск по новым территориям России.
"Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР. У нас есть оружие, способное это сделать, в том числе комплекс российского лазерного оружия "Пересвет". Эти спутники сегодня уничтожают наших людей, поэтому мы имеем полное право их погасить и вывести их строя, так как они способствуют агрессии против России", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, без спутникового сопровождения HIMARS уже не будут нести значительной опасности, так как утратят свою точность.