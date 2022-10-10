https://ria.ru/20221010/nalog-1822850076.html

Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных

Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных

Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта закона о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах мобилизованных предпринимателей, также,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:13

2022-10-10T16:13

2022-10-10T18:09

михаил мишустин

правительство рф

россия

частичная мобилизация в россии

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта закона о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах мобилизованных предпринимателей, также, по его словам, власти могут скорректировать для них условия грантовой поддержки.Меры разработаны для обеспечения работы российской экономики в условиях частичной мобилизации."Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители компаний при призыве на военную службу получат несколько дней, а если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и предоставление декларации либо иной отчетности. Они также смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации, владельцы компаний получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек. Эта норма коснется государственных контрактов, заключенных до конца следующего года."Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижение требований к ним, исключение штрафных санкций", - добавил Мишустин.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.

https://ria.ru/20221010/plan-1822854186.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин о мерах поддержки предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации Мишустин о мерах поддержки предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации 2022-10-10T16:13 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, правительство рф, россия, частичная мобилизация в россии, экономика