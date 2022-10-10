https://ria.ru/20221010/nalog-1822850076.html
Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных
Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022
Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных
Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта закона о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах мобилизованных предпринимателей, также,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:13
2022-10-10T18:09
михаил мишустин
правительство рф
россия
частичная мобилизация в россии
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта закона о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах мобилизованных предпринимателей, также, по его словам, власти могут скорректировать для них условия грантовой поддержки.Меры разработаны для обеспечения работы российской экономики в условиях частичной мобилизации."Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители компаний при призыве на военную службу получат несколько дней, а если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и предоставление декларации либо иной отчетности. Они также смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации, владельцы компаний получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек. Эта норма коснется государственных контрактов, заключенных до конца следующего года."Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижение требований к ним, исключение штрафных санкций", - добавил Мишустин.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
https://ria.ru/20221010/plan-1822854186.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мишустин о мерах поддержки предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации
Мишустин о мерах поддержки предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации
2022-10-10T16:13
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф, россия, частичная мобилизация в россии, экономика
Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия, Частичная мобилизация в России, Экономика
16:13 10.10.2022 (обновлено: 18:09 10.10.2022)
Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных
Мишустин рассказал о подготовке проекта о продлении срока уплаты налогов мобилизованным
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта закона о продлении сроков уплаты налогов и кредитных каникулах мобилизованных предпринимателей, также, по его словам, власти могут скорректировать для них условия грантовой поддержки.
Меры разработаны для обеспечения работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.
"Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители компаний при призыве на военную службу получат несколько дней, а если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и предоставление декларации либо иной отчетности. Они также смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
В случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств по причине мобилизации, владельцы компаний получат право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек. Эта норма коснется государственных контрактов, заключенных до конца следующего года.
"Могут быть скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижение требований к ним, исключение штрафных санкций", - добавил Мишустин.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.