https://ria.ru/20221010/naemniki-1822785493.html

Боец "Барса" заявил, что наемники бросают оружие при отступлении на Украине

Боец "Барса" заявил, что наемники бросают оружие при отступлении на Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Боец "Барса" заявил, что наемники бросают оружие при отступлении на Украине

Иностранные наемники при отступлении с позиций бросают свое вооружение, рассказал РИА Новости боец добровольческого батальона "БАРС", принимавший участие в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:30

2022-10-10T13:30

2022-10-10T13:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

красный лиман

нато

сергей лавров

безопасность

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 10 окт – РИА Новости. Иностранные наемники при отступлении с позиций бросают свое вооружение, рассказал РИА Новости боец добровольческого батальона "БАРС", принимавший участие в обороне Красного Лимана.Сейчас по его словам, их подразделение оборудует линию обороны возле города Кременная. Бойцы копают окопы и строят блиндажи в окрестных лесах. Один из бойцов в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал о вооружении иностранных наемников."Польские гранатометы, даже американские гранатометы достались нам несколько штук" - так боец описал трофеи после стычки с одной из диверсионно-разведывательных групп противника. Помимо тяжелого вооружения на вооружении наемников стоят иностранные образцы стрелкового оружия. "М-16, AR-15 – вот эти их винтовки нового поколения. Также пулеметы М-60", - сообщил он, добавив, что такие образцы вооружений попадали к российским бойцам после боестолкновений.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221005/donbass-1821666420.html

https://ria.ru/20221007/selo-1822220091.html

россия

украина

красный лиман

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, красный лиман, нато, сергей лавров, безопасность