Боец "Барса" заявил, что наемники бросают оружие при отступлении на Украине
Боец "Барса" заявил, что наемники бросают вооружение при отступлении на Украине
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР
Пулеметчик подразделения "Барс-16" ("Кубань") на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 10 окт – РИА Новости. Иностранные наемники при отступлении с позиций бросают свое вооружение, рассказал РИА Новости боец добровольческого батальона "БАРС", принимавший участие в обороне Красного Лимана.
Сейчас по его словам, их подразделение оборудует линию обороны возле города Кременная. Бойцы копают окопы и строят блиндажи в окрестных лесах. Один из бойцов в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал о вооружении иностранных наемников.
"Польские гранатометы, даже американские гранатометы достались нам несколько штук" - так боец описал трофеи после стычки с одной из диверсионно-разведывательных групп противника. Помимо тяжелого вооружения на вооружении наемников стоят иностранные образцы стрелкового оружия. "М-16, AR-15 – вот эти их винтовки нового поколения. Также пулеметы М-60", - сообщил он, добавив, что такие образцы вооружений попадали к российским бойцам после боестолкновений.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.