https://ria.ru/20221010/muzey-1822928325.html
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника - РИА Новости, 10.10.2022
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:37
2022-10-10T19:37
2022-10-10T19:38
культура
новости культуры
ольга любимова
калининград
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музей мирового океана
музеи
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.По словам министра, решение было принято в июле. Сейчас соответствующие изменения внесены в устав институции и зарегистрированы.Новый статус "позволит сотрудникам сформировать целостный территориальный комплекс и включить туда территории Фридрихсбургских, Королевских ворот, маяка Заливино".
https://ria.ru/20221009/afisha-1822225926.html
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новости культуры, ольга любимова, калининград, россия, музей мирового океана, музеи
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Калининград, Россия, Музей Мирового океана, Музеи
19:37 10.10.2022 (обновлено: 19:38 10.10.2022)
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус заповедника, сообщила Ольга Любимова