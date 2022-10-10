https://ria.ru/20221010/muzey-1822928325.html

Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника

Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника - РИА Новости, 10.10.2022

Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника

Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:37

2022-10-10T19:37

2022-10-10T19:38

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.По словам министра, решение было принято в июле. Сейчас соответствующие изменения внесены в устав институции и зарегистрированы.Новый статус "позволит сотрудникам сформировать целостный территориальный комплекс и включить туда территории Фридрихсбургских, Королевских ворот, маяка Заливино".

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Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, калининград, россия, музей мирового океана, музеи