Рейтинг@Mail.ru
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221010/muzey-1822928325.html
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника - РИА Новости, 10.10.2022
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:37
2022-10-10T19:38
культура
новости культуры
ольга любимова
калининград
россия
музей мирового океана
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805626554_0:141:2908:1777_1920x0_80_0_0_1bb81f69b374b0cdcab15f1663fd21dd.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.По словам министра, решение было принято в июле. Сейчас соответствующие изменения внесены в устав институции и зарегистрированы.Новый статус "позволит сотрудникам сформировать целостный территориальный комплекс и включить туда территории Фридрихсбургских, Королевских ворот, маяка Заливино".
https://ria.ru/20221009/afisha-1822225926.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805626554_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_41b535ab976f9136b79042f69444860a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ольга любимова, калининград, россия, музей мирового океана, музеи
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Калининград, Россия, Музей Мирового океана, Музеи
19:37 10.10.2022 (обновлено: 19:38 10.10.2022)
 
Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника

Музей Мирового океана в Калининграде получил статус заповедника, сообщила Ольга Любимова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид на Музей Мирового океана в Калининграде
Вид на Музей Мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Музей Мирового океана в Калининграде получил статус музея-заповедника, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.
"Он стал первым учреждением культуры такого уровня в Калининградской области", — написала она.
По словам министра, решение было принято в июле. Сейчас соответствующие изменения внесены в устав институции и зарегистрированы.
Новый статус "позволит сотрудникам сформировать целостный территориальный комплекс и включить туда территории Фридрихсбургских, Королевских ворот, маяка Заливино".
Экспозиция современного искусства под открытым небом открылась 29 сентября в подмосковном парке Малевича - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 08:00Культура
Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваКалининградРоссияМузей Мирового океанаМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала