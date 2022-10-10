https://ria.ru/20221010/most-1822971903.html

В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом

В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом - РИА Новости, 10.10.2022

В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом

Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:18

2022-10-10T23:18

2022-10-10T23:18

специальная военная операция на украине

технологии

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях.На видео показано, как в небе у разрушенной автодорожной части моста десятки дронов выстроились в надпись "Мы вместе" в цветах российского триколора.Крымские власти сообщили РИА Новости, что не в курсе, кто организовал акцию.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, крымский мост, чп на крымском мосту