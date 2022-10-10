https://ria.ru/20221010/most-1822971903.html
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом - РИА Новости, 10.10.2022
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом
Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:18
2022-10-10T23:18
2022-10-10T23:18
специальная военная операция на украине
технологии
крымский мост
чп на крымском мосту
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822520406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d421b6204d6da4d985137efa6bff89f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях.На видео показано, как в небе у разрушенной автодорожной части моста десятки дронов выстроились в надпись "Мы вместе" в цветах российского триколора.Крымские власти сообщили РИА Новости, что не в курсе, кто организовал акцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, крымский мост, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом
Беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях.
На видео показано, как в небе у разрушенной автодорожной части моста десятки дронов выстроились в надпись "Мы вместе" в цветах российского триколора.
Крымские власти сообщили РИА Новости, что не в курсе, кто организовал акцию.