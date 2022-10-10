Рейтинг@Mail.ru
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/most-1822971903.html
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом - РИА Новости, 10.10.2022
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом
Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:18
2022-10-10T23:18
специальная военная операция на украине
технологии
крымский мост
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822520406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d421b6204d6da4d985137efa6bff89f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях.На видео показано, как в небе у разрушенной автодорожной части моста десятки дронов выстроились в надпись "Мы вместе" в цветах российского триколора.Крымские власти сообщили РИА Новости, что не в курсе, кто организовал акцию.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822520406_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_bb9e31f21c6a3eef8588df752c0ee314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, крымский мост, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
23:18 10.10.2022
 
В Сети появилось видео с надписью "Мы вместе" над Крымским мостом

Беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
По Крымскому мосту возобновлено движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Видео, на котором беспилотники выстроились в небе над Крымским мостом в надпись "Мы вместе", появилось в соцсетях.
На видео показано, как в небе у разрушенной автодорожной части моста десятки дронов выстроились в надпись "Мы вместе" в цветах российского триколора.
Крымские власти сообщили РИА Новости, что не в курсе, кто организовал акцию.
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала