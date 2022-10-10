https://ria.ru/20221010/most-1822950482.html
В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта
В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта - РИА Новости, 10.10.2022
В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отнес взрыв на Крымском мосту к эскалации конфликта, которой он раньше счел массированные ракетные удары... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:18
2022-10-10T20:18
2022-10-10T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
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оон
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ООН, 10 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отнес взрыв на Крымском мосту к эскалации конфликта, которой он раньше счел массированные ракетные удары РФ по территории Украины.Ранее Дюжаррик назвал в комментарии ракетные удары РФ "неприемлемой эскалацией войны". При этом от ООН не звучало каких-либо комментариев касательно произошедшего на днях теракта на Крымском мосту.Отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему генсек не отреагировал на теракт на Крымском мосту и не назвал его "неприемлемой эскалацией", Дюжаррик сказал: "То, что мы видели на выходных, в последние дни – это и есть эскалация. Что неприемлемо"."Мы также видим усиливающуюся тенденцию почти начала этой части войны - удары по гражданской инфраструктуре, что затрагивает мирных граждан во многих местах – это также неприемлемо", - добавил он.При этом, говоря об отсутствии реакции генсека ООН на теракт на Крымском мосту, Дюжарриак сказал: "То, что мы не делаем ежедневных заявлений обо всем, что происходит, и о страданиях мирных граждан… не означает, что мы не выступаем против ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/most-1822927719.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, стефан дюжаррик, владимир путин, россия, украина, киев, оон, курская аэс, турецкий поток, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, ООН, Курская АЭС, Турецкий поток, ЧП на Крымском мосту
20:18 10.10.2022 (обновлено: 20:20 10.10.2022)
В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта
Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта
ООН, 10 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отнес взрыв на Крымском мосту к эскалации конфликта, которой он раньше счел массированные ракетные удары РФ по территории Украины.
Ранее Дюжаррик назвал в комментарии ракетные удары РФ "неприемлемой эскалацией войны". При этом от ООН не звучало каких-либо комментариев касательно произошедшего на днях теракта на Крымском мосту.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему генсек не отреагировал на теракт на Крымском мосту и не назвал его "неприемлемой эскалацией", Дюжаррик сказал: "То, что мы видели на выходных, в последние дни – это и есть эскалация. Что неприемлемо".
"Мы также видим усиливающуюся тенденцию почти начала этой части войны - удары по гражданской инфраструктуре, что затрагивает мирных граждан во многих местах – это также неприемлемо", - добавил он.
При этом, говоря об отсутствии реакции генсека ООН на теракт на Крымском мосту, Дюжарриак сказал: "То, что мы не делаем ежедневных заявлений обо всем, что происходит, и о страданиях мирных граждан… не означает, что мы не выступаем против ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре".
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.