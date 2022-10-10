https://ria.ru/20221010/most-1822933565.html
Аксенов: время ожидания для легковушек у Крымского моста не превышает часа
Аксенов: время ожидания для легковушек у Крымского моста не превышает часа - РИА Новости, 10.10.2022
Аксенов: время ожидания для легковушек у Крымского моста не превышает часа
Водителям легковых автомобилей для пересечения Крымского моста на данный момент предстоит подождать очереди не более часа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:08
2022-10-10T19:08
2022-10-10T19:08
происшествия
авто
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Водителям легковых автомобилей для пересечения Крымского моста на данный момент предстоит подождать очереди не более часа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня по легковым автомобилям ожидание час максимум, реально полчаса прохождение необходимой проверки", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев. Live".Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение по одной полосе, позднее – по двум полосам. Проезд на мост пока разрешен только легковым автомобилям, они проходят досмотр.
https://ria.ru/20221010/most-1822927719.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту
Происшествия, Авто, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту
Аксенов: время ожидания для легковушек у Крымского моста не превышает часа
Аксенов: время ожидания для легковых машин у Крымского моста не превышает часа