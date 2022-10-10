15:59 10.10.2022 (обновлено: 16:50 10.10.2022)
Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки
Мишустин призвал восстановить работоспособность Крымского моста в самые сжатые сроки
© СК РФСотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
© СК РФ
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать вопросы восстановления Крымского моста на личном контроле, полноценная работоспособность должна быть налажена в ближайшие сроки.
"Спасибо за оперативность, за общее руководство этой работы. Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки. Держите, пожалуйста, эти вопросы на личном контроле", - сказал премьер.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.