https://ria.ru/20221010/most-1822841981.html

Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки

Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки - РИА Новости, 10.10.2022

Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать вопросы восстановления Крымского моста на личном контроле, полноценная... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:59

2022-10-10T15:59

2022-10-10T16:50

специальная военная операция на украине

чп на крымском мосту

происшествия

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать вопросы восстановления Крымского моста на личном контроле, полноценная работоспособность должна быть налажена в ближайшие сроки."Спасибо за оперативность, за общее руководство этой работы. Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки. Держите, пожалуйста, эти вопросы на личном контроле", - сказал премьер.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221010/most-1822779313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чп на крымском мосту, происшествия, михаил мишустин, россия