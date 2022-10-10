https://ria.ru/20221010/most-1822803305.html

ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту "из-за недостатка информации"

ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту "из-за недостатка информации" - РИА Новости, 10.10.2022

ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту "из-за недостатка информации"

ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту, так как не обладает достаточной информацией и не доверяет данным из РФ по расследованию, заявил на брифинге в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:20

2022-10-10T14:20

2022-10-10T14:20

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту, так как не обладает достаточной информацией и не доверяет данным из РФ по расследованию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. Он также отметил, что фура проходила через Болгарию, то есть территории ЕС."Керченский мост был построен незаконно, так как он соединил украинскую территорию и Россию без соответствующего одобрения законных украинских властей. Мы не имеем возможности выяснить, что произошло в субботу на мосту, что было причиной взрыва", - сказал Стано.По его словам, заявления российской стороны об инциденте "не могут считаться заслуживающими доверия", а потому не заслуживают и комментариев со стороны ЕС.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221009/most-1822653651.html

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в мире, александр бастрыкин, владимир путин, брюссель, украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф)