ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту "из-за недостатка информации"
Представитель Евросоюза Стано: ЕС "не доверяет данным" по поводу теракта на Крымском мосту
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту, так как не обладает достаточной информацией и не доверяет данным из РФ по расследованию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. Он также отметил, что фура проходила через Болгарию, то есть территории ЕС.
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"Керченский мост был построен незаконно, так как он соединил украинскую территорию и Россию без соответствующего одобрения законных украинских властей. Мы не имеем возможности выяснить, что произошло в субботу на мосту, что было причиной взрыва", - сказал Стано.
По его словам, заявления российской стороны об инциденте "не могут считаться заслуживающими доверия", а потому не заслуживают и комментариев со стороны ЕС.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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