https://ria.ru/20221010/most-1822779313.html

В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту

В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:13

2022-10-10T13:13

2022-10-10T13:31

чп на крымском мосту

россия

болгария

в мире

дмитрий песков

бургас

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, ответил, что все осуществляется в рамках следствия.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Бастрыкин сообщал, что движение фуры началось в болгарском Бургасе. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию этих данных.

https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html

россия

болгария

бургас

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Владимир Лаврентьев

чп на крымском мосту, россия, болгария, в мире, дмитрий песков, бургас, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)