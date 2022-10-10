13:13 10.10.2022 (обновлено: 13:31 10.10.2022)
В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту
Песков допустил привлечение зарубежных стран к расследованию ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, ответил, что все осуществляется в рамках следствия.
"Вы знаете, что при необходимости международного взаимодействия также осуществляются контакты между с соответствующими государствами. Но как это будет точно, я не могу сказать, это прерогатива Следственного комитета", - добавил Песков.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Бастрыкин сообщал, что движение фуры началось в болгарском Бургасе. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию этих данных.