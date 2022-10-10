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В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022
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В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту
В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:13
2022-10-10T13:31
чп на крымском мосту
россия
болгария
в мире
дмитрий песков
бургас
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, ответил, что все осуществляется в рамках следствия.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Бастрыкин сообщал, что движение фуры началось в болгарском Бургасе. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию этих данных.
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россия
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чп на крымском мосту, россия, болгария, в мире, дмитрий песков, бургас, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
ЧП на Крымском мосту, Россия, Болгария, В мире, Дмитрий Песков, Бургас, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
13:13 10.10.2022 (обновлено: 13:31 10.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали расследование ЧП на Крымском мосту

Песков допустил привлечение зарубежных стран к расследованию ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, ответил, что все осуществляется в рамках следствия.
"Вы знаете, что при необходимости международного взаимодействия также осуществляются контакты между с соответствующими государствами. Но как это будет точно, я не могу сказать, это прерогатива Следственного комитета", - добавил Песков.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Бастрыкин сообщал, что движение фуры началось в болгарском Бургасе. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию этих данных.
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ЧП на Крымском мостуРоссияБолгарияВ миреДмитрий ПесковБургасНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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