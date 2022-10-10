https://ria.ru/20221010/moskva-1822690040.html
Городские службы Москвы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК
Городские службы Москвы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК - РИА Новости, 10.10.2022
Городские службы Москвы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:27
2022-10-10T07:27
2022-10-10T07:27
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он пояснил, что ремонт эстакады был необходим из-за образовавшейся на дорожном полотне колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность движения.Бирюков подчеркнул, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Городские службы Москвы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК
На юго-востоке Москвы городские службы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены мероприятия по текущему ремонту Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца, которая была введена в эксплуатацию в 2002 году. Работы проводились в круглосуточном режиме, поочередно на внешней и внутренней частях мостового сооружения", - заявил Бирюков.
Он пояснил, что ремонт эстакады был необходим из-за образовавшейся на дорожном полотне колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность движения.
"В рамках проекта заменили гидроизоляцию и устранили протечки в подмостовом пространстве на ряде участков сооружения, обновили дорожное покрытие на площади более 130 тысяч квадратных метров. В ближайшее время приступим к нанесению дорожной разметки", - добавил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.