https://ria.ru/20221010/moskva-1822690040.html

Городские службы Москвы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК

Городские службы Москвы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК - РИА Новости, 10.10.2022

Городские службы Москвы отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:27

2022-10-10T07:27

2022-10-10T07:27

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали Нижегородскую эстакаду ТТК на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он пояснил, что ремонт эстакады был необходим из-за образовавшейся на дорожном полотне колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность движения.Бирюков подчеркнул, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://realty.ria.ru/20221004/sobyanin-1821423378.html

москва

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва