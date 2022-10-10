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Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника - РИА Новости, 12.10.2022
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Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника
Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника - РИА Новости, 12.10.2022
Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника
Специалисты Мосгаза для проверок оборудования приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-10T18:54
2022-10-12T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгаз
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Мосгаза для проверок оборудования приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них обязательно должно быть удостоверение, а также специалисты коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице продолжаются плановые проверки оборудования в газифицированном жилом фонде. Просим горожан с пониманием отнестись к проведению проверок газового оборудования и обеспечить доступ специалистам газового хозяйства в квартиры. Однако стоит быть начеку: под видом сотрудников газовых служб в ваши квартиры могут попытаться попасть лжегазовики", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты АО "Мосгаз" приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них обязательно должно быть удостоверение с фотографией и печатью АО "Мосгаз" с фирменной голограммой. Кроме того, важно проверить срок действия документа.Уточняется, что с начала года в столичных квартирах проверили почти 1,3 миллиона газовых плит. Это порядка 70% от их общего количества – ежедневно газовые плиты используют около 1,8 миллиона семей.
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мосгаз, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгаз, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва
18:54 10.10.2022 (обновлено: 15:26 12.10.2022)
 

Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника

© "Мосгаз"Сотрудник "Мосгаза" за работой
Сотрудник Мосгаза за работой
© "Мосгаз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Мосгаза для проверок оборудования приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них обязательно должно быть удостоверение, а также специалисты коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице продолжаются плановые проверки оборудования в газифицированном жилом фонде. Просим горожан с пониманием отнестись к проведению проверок газового оборудования и обеспечить доступ специалистам газового хозяйства в квартиры. Однако стоит быть начеку: под видом сотрудников газовых служб в ваши квартиры могут попытаться попасть лжегазовики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты АО "Мосгаз" приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них обязательно должно быть удостоверение с фотографией и печатью АО "Мосгаз" с фирменной голограммой. Кроме того, важно проверить срок действия документа.
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"Мосгаз" дал советы арендаторам жилья по газовой безопасности
"В рамках плановой проверки внутридомового газового оборудования сотрудник газовой службы всегда приходит один. Кроме этого, специалисты коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения. График плановых проверок можно узнать на сайте mos-gaz.ru и в Telegram-боте. Если возникают сомнения, звоните по номеру 104 или 8-800-700-71-04. Оператор подскажет, проводится ли в данный момент по вашему адресу проверка и действительно ли перед вами работник газовых служб", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что с начала года в столичных квартирах проверили почти 1,3 миллиона газовых плит. Это порядка 70% от их общего количества – ежедневно газовые плиты используют около 1,8 миллиона семей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосгазОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыМосква
 
 
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