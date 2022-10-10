https://ria.ru/20221010/mosgaz-1823402106.html

Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника

Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника - РИА Новости, 12.10.2022

Москвичам рассказали, как отличить сотрудника Мосгаза от мошенника

Специалисты Мосгаза для проверок оборудования приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-10T18:54

2022-10-10T18:54

2022-10-12T15:26

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты Мосгаза для проверок оборудования приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них обязательно должно быть удостоверение, а также специалисты коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице продолжаются плановые проверки оборудования в газифицированном жилом фонде. Просим горожан с пониманием отнестись к проведению проверок газового оборудования и обеспечить доступ специалистам газового хозяйства в квартиры. Однако стоит быть начеку: под видом сотрудников газовых служб в ваши квартиры могут попытаться попасть лжегазовики", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты АО "Мосгаз" приходят в спецодежде темно-синего цвета со светоотражающими полосками и символикой "Мосгаза", при себе у них обязательно должно быть удостоверение с фотографией и печатью АО "Мосгаз" с фирменной голограммой. Кроме того, важно проверить срок действия документа.Уточняется, что с начала года в столичных квартирах проверили почти 1,3 миллиона газовых плит. Это порядка 70% от их общего количества – ежедневно газовые плиты используют около 1,8 миллиона семей.

https://realty.ria.ru/20220907/mosgaz-1815089298.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосгаз, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва