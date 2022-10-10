Оппозиционную в Молдавии партию "Шор" оставили без госфинансирования
ВСП Молдавии поддержал решение оставить оппозиционную партию "Шор" без госфинансирования
© Фото : Партия “ШОР”Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия
Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отклонила в понедельник запрос оппозиционной партии "Шор" об отмене решения о лишении политсилы субсидий из госбюджета.
"Специализированная коллегия по гражданским, коммерческим и судебным делам ВСП решила отклонить апелляцию, поданную политической партией "Шор", – говорится в распространённом для СМИ пресс-релизе ВСП.
В сентябре Центризбирком Молдавии принял решение лишить партию "Шор" на шесть месяцев госфинансирования. Ведомство установило, что партия использовала незадекларированные средств на общую сумму около 20 тысяч леев (около1000 долларов). Также, по данным Центризбиркома, был превышен установленный максимум трат на предвыборную кампанию. Санкция должна быть применена с 1 января по 30 июня 2023 года. Адвокаты политсилы оспорили это решение в Апелляционной палате.
В Молдавии политические партии финансируются из государственного бюджета. Закон запрещает внешнее финансирование политсил, а также денежную поддержку за счет средств предприятий с государственным капиталом. В 2022 году в бюджет было заложено 42 миллиона (около 2,1 миллиона долларов) леев для субсидий политическим партиям.
В настоящее время Генпрокуратура Молдавии рассматривает дело о незаконном финансировании партии "Шор", по которому фигурантом проходит вице-председатель политформирования Марина Таубер. Политика сначала поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре Таубер перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
Партия четвертую неделю проводит массовые протесты и митинги в Кишиневе. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.