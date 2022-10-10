https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822823442.html

Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе"

Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе" - РИА Новости, 10.10.2022

Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе"

Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8 процентов в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:14

2022-10-10T15:14

2022-10-10T15:16

молдавия

молдовагаз

газпром

экономика

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КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8 процентов в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа."Объем потребления природного газа в сентябре текущего года составил 27,4 миллиона кубических метров, что на 37,8% ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, по сравнению с августом 2022 года, этот показатель увеличился на 1,4 миллиона кубических метров", – написал Чебан в своем Telegram-канале.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20221004/moldovagaz-1821508440.html

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молдавия, молдовагаз, газпром, экономика