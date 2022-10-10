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Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе" - РИА Новости, 10.10.2022
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Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе"
Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе" - РИА Новости, 10.10.2022
Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе"
Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8 процентов в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:14
2022-10-10T15:16
молдавия
молдовагаз
газпром
экономика
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КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8 процентов в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа."Объем потребления природного газа в сентябре текущего года составил 27,4 миллиона кубических метров, что на 37,8% ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, по сравнению с августом 2022 года, этот показатель увеличился на 1,4 миллиона кубических метров", – написал Чебан в своем Telegram-канале.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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молдавия, молдовагаз, газпром, экономика
Молдавия, Молдовагаз, Газпром, Экономика
15:14 10.10.2022 (обновлено: 15:16 10.10.2022)
 
Молдавия снизила потребление газа на 40 процентов, заявили в "Молдовагазе"

Глава "Молдовагаза" Чебан: Молдавия сократила потребление газа почти на 40 процентов

© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан
Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8 процентов в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
"Объем потребления природного газа в сентябре текущего года составил 27,4 миллиона кубических метров, что на 37,8% ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, по сравнению с августом 2022 года, этот показатель увеличился на 1,4 миллиона кубических метров", – написал Чебан в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 17:21
Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом
 
МолдавияМолдовагазГазпромЭкономика
 
 
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