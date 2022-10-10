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В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 10.10.2022
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В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства
В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 10.10.2022
В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства
Власти Молдавии могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства, заявил в понедельник молдавский министр обороны Анатолий Носатый. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:44
2022-10-10T14:46
молдавия
черное море
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Молдавии могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства, заявил в понедельник молдавский министр обороны Анатолий Носатый.Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщило, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим, как заявили в молдавском МИД, посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство республики."Учитывая сложившуюся ситуацию, могут быть приняты различные меря для обеспечения национальной безопасности. Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии", - заявил Носатый в эфире телеканала Moldova 1.По его словам, решение о закрытии воздушного пространства принимается по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после консультаций со всеми ответственными органами.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.
https://ria.ru/20221008/posolstvo-1822510445.html
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молдавия, черное море, россия, в мире
Молдавия, Черное море, Россия, В мире
14:44 10.10.2022 (обновлено: 14:46 10.10.2022)
 
В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства

Министр обороны Молдавии Носатый: власти могут снова закрыть воздушное пространство

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Молдавии могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства, заявил в понедельник молдавский министр обороны Анатолий Носатый.
Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщило, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим, как заявили в молдавском МИД, посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.
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"Учитывая сложившуюся ситуацию, могут быть приняты различные меря для обеспечения национальной безопасности. Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии", - заявил Носатый в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, решение о закрытии воздушного пространства принимается по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после консультаций со всеми ответственными органами.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.
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