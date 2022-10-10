https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822811620.html

В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства

В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 10.10.2022

В Минобороны Молдавии допустили закрытие воздушного пространства

Власти Молдавии могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства, заявил в понедельник молдавский министр обороны Анатолий Носатый. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:44

2022-10-10T14:44

2022-10-10T14:46

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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Власти Молдавии могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства, заявил в понедельник молдавский министр обороны Анатолий Носатый.Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщило, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим, как заявили в молдавском МИД, посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство республики."Учитывая сложившуюся ситуацию, могут быть приняты различные меря для обеспечения национальной безопасности. Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии", - заявил Носатый в эфире телеканала Moldova 1.По его словам, решение о закрытии воздушного пространства принимается по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после консультаций со всеми ответственными органами.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.

https://ria.ru/20221008/posolstvo-1822510445.html

https://ria.ru/20221006/moldaviya-1822014964.html

молдавия

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молдавия, черное море, россия, в мире