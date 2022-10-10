https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822809818.html

Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным

Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным - РИА Новости, 10.10.2022

Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что демонтаж палаточного городка протестующей в центре Кишинева оппозиции произошел на законных основаниях. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:39

2022-10-10T14:39

2022-10-10T14:39

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КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что демонтаж палаточного городка протестующей в центре Кишинева оппозиции произошел на законных основаниях.Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников оппозиционной партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта. До этого мэр Кишинева Ион Чебан на несколько минут заблокировал участок дороги у столичной администрации, чтобы показать, что именно полиция ответственна за разблокирование движения транспорта. Чебан заявил, что заплатит штраф за перекрытие движения и приносит извинения всем кишиневцам."Общественный порядок в центре Кишинева был восстановлен на законных основаниях. Это можно было сделать еще вчера без политических шоу и блокирования движения транспорта. Право на протест не подразумевает нарушения общественного порядка. Правительство будет вмешиваться либо через комиссию по чрезвычайным ситуациям, либо через другие правовые инструменты, чтобы регулировать проведение общественных акций, не допуская блокирования транспортной инфраструктуры", - написала премьер в понедельник на своей странице в соцсети.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822793119.html

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822616785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, наталья гаврилица, кишинев, молдавия