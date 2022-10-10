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Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным - РИА Новости, 10.10.2022
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Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным
Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным - РИА Новости, 10.10.2022
Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что демонтаж палаточного городка протестующей в центре Кишинева оппозиции произошел на законных основаниях. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:39
2022-10-10T14:39
в мире
наталья гаврилица
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что демонтаж палаточного городка протестующей в центре Кишинева оппозиции произошел на законных основаниях.Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников оппозиционной партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта. До этого мэр Кишинева Ион Чебан на несколько минут заблокировал участок дороги у столичной администрации, чтобы показать, что именно полиция ответственна за разблокирование движения транспорта. Чебан заявил, что заплатит штраф за перекрытие движения и приносит извинения всем кишиневцам."Общественный порядок в центре Кишинева был восстановлен на законных основаниях. Это можно было сделать еще вчера без политических шоу и блокирования движения транспорта. Право на протест не подразумевает нарушения общественного порядка. Правительство будет вмешиваться либо через комиссию по чрезвычайным ситуациям, либо через другие правовые инструменты, чтобы регулировать проведение общественных акций, не допуская блокирования транспортной инфраструктуры", - написала премьер в понедельник на своей странице в соцсети.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822793119.html
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822616785.html
https://ria.ru/20221010/shor-1822701576.html
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в мире, наталья гаврилица, кишинев, молдавия
В мире, Наталья Гаврилица, Кишинев, Молдавия
14:39 10.10.2022
 
Премьер Молдавии назвала разгон палаточного лагеря протестующих законным

Премьер Молдавии Гаврилица назвала демонтаж палаточного лагеря протестующих законным

© Facebook/Natalia GavrilițaПремьер Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что демонтаж палаточного городка протестующей в центре Кишинева оппозиции произошел на законных основаниях.
Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников оппозиционной партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта. До этого мэр Кишинева Ион Чебан на несколько минут заблокировал участок дороги у столичной администрации, чтобы показать, что именно полиция ответственна за разблокирование движения транспорта. Чебан заявил, что заплатит штраф за перекрытие движения и приносит извинения всем кишиневцам.
Полиция убирает палатки сторонников оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 13:55
Оппозиция Молдавии оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих
"Общественный порядок в центре Кишинева был восстановлен на законных основаниях. Это можно было сделать еще вчера без политических шоу и блокирования движения транспорта. Право на протест не подразумевает нарушения общественного порядка. Правительство будет вмешиваться либо через комиссию по чрезвычайным ситуациям, либо через другие правовые инструменты, чтобы регулировать проведение общественных акций, не допуская блокирования транспортной инфраструктуры", - написала премьер в понедельник на своей странице в соцсети.
Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.
Акция протеста в Кишиневе перед парламентом - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 16:23
В Молдавии оппозиционная партия "Шор" пригрозила усилить протесты
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 09:12
Молдавский политик Шор выступил за честный и открытый диалог с Россией
 
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