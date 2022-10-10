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Оппозиция Молдавии оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих - РИА Новости, 10.10.2022
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Оппозиция Молдавии оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих
Оппозиция Молдавии оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих - РИА Новости, 10.10.2022
Оппозиция Молдавии оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена опротестовать в суде разгон полицейскими протестного палаточного лагеря в центре Кишинева, сообщает в понедельник РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:55
2022-10-10T13:55
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена опротестовать в суде разгон полицейскими протестного палаточного лагеря в центре Кишинева, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы.Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта."Жестокое и неоправданное вмешательство полиции в "Городок перемен", силовой демонтаж палаток, установленных протестующими накануне, является деспотичным и жестоким жестом по отношению к людям. Новым символом правящей партии "Действие и солидарность" с сегодняшнего дня являются бита и балаклава. Партия "Шор" оспорит в суде незаконные действия полиции. Мы не оставим это без внимания, а власть имущие дорого заплатят за совершенные ими беззакония", - отмечается в официальном заявлении партии.Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html
https://ria.ru/20220922/kishinev-1818595474.html
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
13:55 10.10.2022
 
Оппозиция Молдавии оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих

В Молдавии оппозиция оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкПалатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе
Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена опротестовать в суде разгон полицейскими протестного палаточного лагеря в центре Кишинева, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы.
Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта.
Акция протеста в Кишиневе перед парламентом - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:30
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
"Жестокое и неоправданное вмешательство полиции в "Городок перемен", силовой демонтаж палаток, установленных протестующими накануне, является деспотичным и жестоким жестом по отношению к людям. Новым символом правящей партии "Действие и солидарность" с сегодняшнего дня являются бита и балаклава. Партия "Шор" оспорит в суде незаконные действия полиции. Мы не оставим это без внимания, а власть имущие дорого заплатят за совершенные ими беззакония", - отмечается в официальном заявлении партии.
Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:16
Протестующие в Кишиневе провели четвертую ночь в палаточном городке
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Сторонники и представители оппозиционной партии Шор во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:00
Депутат компартии призвала оппозицию Молдавии присоединиться к протестам
 
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