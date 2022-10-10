Оппозиция Молдавии оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих
В Молдавии оппозиция оспорит в суде демонтаж палаточного городка протестующих
© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкПалатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе
Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена опротестовать в суде разгон полицейскими протестного палаточного лагеря в центре Кишинева, сообщает в понедельник пресс-служба политсилы.
Ранее сотрудники молдавской полиции принудительно убрали палатки сторонников партии "Шор", которые были установлены на центральной улице Кишинева и блокировали движение транспорта.
"Жестокое и неоправданное вмешательство полиции в "Городок перемен", силовой демонтаж палаток, установленных протестующими накануне, является деспотичным и жестоким жестом по отношению к людям. Новым символом правящей партии "Действие и солидарность" с сегодняшнего дня являются бита и балаклава. Партия "Шор" оспорит в суде незаконные действия полиции. Мы не оставим это без внимания, а власть имущие дорого заплатят за совершенные ими беззакония", - отмечается в официальном заявлении партии.
Бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента и правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта. Полиция обратилась к мэрии с просьбой убрать палатки, но движение транспорта было заблокированным почти до 10.00 (совпадает с мск) понедельника.
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Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.