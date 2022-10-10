Рейтинг@Mail.ru
Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822754438.html
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 10.10.2022
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что над территорией республики пролетели ракеты, пущенные с российских... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:20
2022-10-10T14:39
молдавия
кишинев
черное море
telegram (приложение)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что над территорией республики пролетели ракеты, пущенные с российских военных кораблей в Черном море, сообщает в понедельник пресс-служба министерства."Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском 3 крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, и проследовавших транзитом через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки", - сообщается в Telegram-канале министерства.В МИД отметили, что Молдавия считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность."Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", - подчеркнули в ведомстве.В свою очередь минобороны Молдавии заявило, что специализированные структуры ведомства идентифицировали в понедельник три воздушные цели, пролетевшие утром над республикой."Сообщаем, что утром 10 октября, примерно с 8.30 до 9.00, идентифицированы три воздушные цели, пролетевшие над воздушным пространством республики. Появление ракет подтверждено и компетентными ведомствами Румынии и Украины", - говорится в официальном пресс-релизе оборонного ведомства.В минобороны отметили, что ракеты представляли опасность для гражданского воздушного сообщения над Молдавией. "Тем не менее пострадавших, к счастью, нет", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20221010/samsung-1822807541.html
https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822753337.html
молдавия
кишинев
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, черное море, telegram (приложение), в мире
Молдавия, Кишинев, Черное море, Telegram (приложение), В мире
12:20 10.10.2022 (обновлено: 14:39 10.10.2022)
 
Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Посла России вызвали в МИД Молдавии после заявления о пролете ракет над территорией страны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что над территорией республики пролетели ракеты, пущенные с российских военных кораблей в Черном море, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском 3 крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, и проследовавших транзитом через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:31Специальная военная операция на Украине
В Киеве ракета упала в 150 метрах от здания, где расположен офис Samsung
В МИД отметили, что Молдавия считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность.
"Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", - подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь минобороны Молдавии заявило, что специализированные структуры ведомства идентифицировали в понедельник три воздушные цели, пролетевшие утром над республикой.
"Сообщаем, что утром 10 октября, примерно с 8.30 до 9.00, идентифицированы три воздушные цели, пролетевшие над воздушным пространством республики. Появление ракет подтверждено и компетентными ведомствами Румынии и Украины", - говорится в официальном пресс-релизе оборонного ведомства.
В минобороны отметили, что ракеты представляли опасность для гражданского воздушного сообщения над Молдавией. "Тем не менее пострадавших, к счастью, нет", - подчеркнули в ведомстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:16
Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии
 
МолдавияКишиневЧерное мореTelegram (приложение)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала