https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822754438.html

Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Российского посла вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 10.10.2022

Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что над территорией республики пролетели ракеты, пущенные с российских... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:20

2022-10-10T12:20

2022-10-10T14:39

молдавия

кишинев

черное море

telegram (приложение)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что над территорией республики пролетели ракеты, пущенные с российских военных кораблей в Черном море, сообщает в понедельник пресс-служба министерства."Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском 3 крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, и проследовавших транзитом через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки", - сообщается в Telegram-канале министерства.В МИД отметили, что Молдавия считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность."Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", - подчеркнули в ведомстве.В свою очередь минобороны Молдавии заявило, что специализированные структуры ведомства идентифицировали в понедельник три воздушные цели, пролетевшие утром над республикой."Сообщаем, что утром 10 октября, примерно с 8.30 до 9.00, идентифицированы три воздушные цели, пролетевшие над воздушным пространством республики. Появление ракет подтверждено и компетентными ведомствами Румынии и Украины", - говорится в официальном пресс-релизе оборонного ведомства.В минобороны отметили, что ракеты представляли опасность для гражданского воздушного сообщения над Молдавией. "Тем не менее пострадавших, к счастью, нет", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20221010/samsung-1822807541.html

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822753337.html

молдавия

кишинев

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, черное море, telegram (приложение), в мире