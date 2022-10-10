12:20 10.10.2022 (обновлено: 14:39 10.10.2022)
Российского посла вызвали в МИД Молдавии
Посла России вызвали в МИД Молдавии после заявления о пролете ракет над территорией страны
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД Молдавии, в Кишиневе утверждают, что над территорией республики пролетели ракеты, пущенные с российских военных кораблей в Черном море, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском 3 крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море, и проследовавших транзитом через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки", - сообщается в Telegram-канале министерства.
В МИД отметили, что Молдавия считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность.
"Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", - подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь минобороны Молдавии заявило, что специализированные структуры ведомства идентифицировали в понедельник три воздушные цели, пролетевшие утром над республикой.
"Сообщаем, что утром 10 октября, примерно с 8.30 до 9.00, идентифицированы три воздушные цели, пролетевшие над воздушным пространством республики. Появление ракет подтверждено и компетентными ведомствами Румынии и Украины", - говорится в официальном пресс-релизе оборонного ведомства.
В минобороны отметили, что ракеты представляли опасность для гражданского воздушного сообщения над Молдавией. "Тем не менее пострадавших, к счастью, нет", - подчеркнули в ведомстве.