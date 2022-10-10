https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822690331.html

Политик Шор заявил, что вернется в Молдавию после прекращения произвола

Политик Шор заявил, что вернется в Молдавию после прекращения произвола - РИА Новости, 10.10.2022

Политик Шор заявил, что вернется в Молдавию после прекращения произвола

Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что не исключает возвращения в страну, когда суды и прокуроры прекратят... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:33

2022-10-10T07:33

2022-10-10T09:07

в мире

илан шор

марина таубер

майя санду

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что не исключает возвращения в страну, когда суды и прокуроры прекратят незаконные действия.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах."Я крайне уверен, что в ближайшее время в Молдавии изменится ситуация – политическая и экономическая. Сегодня власти очень сильно боятся оппозицию. Как только власть пошатнется, суды и прокуроры перестанут брать под козырек все решения, потому что они понимают, что им придется отвечать за сегодняшние незаконные действия (а сегодняшние действия прокуроров и судей сильно незаконны), я буду в стране", - сказал Шор, с которым корреспондент РИА Новости связался по Skype.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя партии Марину Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Международная правозащитная организация Solidaritatsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду таже упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822689588.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822690178.html

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в мире, илан шор, марина таубер, майя санду, молдавия, варшава, обсе