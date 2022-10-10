https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822690178.html

Лидер молдавской партии "Шор" спрогнозировал усиление протестов в стране

Лидер молдавской партии "Шор" спрогнозировал усиление протестов в стране - РИА Новости, 10.10.2022

Лидер молдавской партии "Шор" спрогнозировал усиление протестов в стране

Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти, заявил в интервью РИА Новости лидер... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:29

2022-10-10T07:29

2022-10-10T09:08

в мире

илан шор

майя санду

кишинев

россия

молдавия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" намерена наращивать численность митингующих, продолжать протесты до смены власти, заявил в интервью РИА Новости лидер политсилы Илан Шор.В Кишиневе третью неделю протестуют сторонники оппозиционной партии "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В сквере перед парламентом протестующие обустроили палаточный "Городок перемен"."Пятьдесят тысяч человек, которые выходили на площадь, это далеко не предел, это маленькое начало. Скоро вы увидите гораздо более внушительное количество людей, которые будут протестовать. Когда у людей безвыходная ситуация, им не остается ничего другого, как выходить и требовать немедленной отставки действующей власти. Знаете, голодный народ имеет право на восстание. Вот это правило сегодня подходит, к сожалению, в нашей стране. Партия "Шор" была на площади, будет на площади до полной победы", - сказал политик, с которым корреспондент РИА Новости связался по Skype.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей, в затягивании судебного процесса по делу Шора.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687652.html

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"Далеко не предел" – лидер оппозиционной партии "Шор" о массовых протестах в стране Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" прогнозирует еще более массовые протесты в стране. 2022-10-10T07:29 true PT0M38S

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в мире, илан шор, майя санду, кишинев, россия, молдавия