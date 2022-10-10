https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html

Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям

Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям - РИА Новости, 10.10.2022

Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям

Присоединение Молдавии к санкциям против России стало бы объявлением войны собственному народу, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости оппозиционный политик РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T06:15

2022-10-10T06:15

2022-10-10T09:09

в мире

илан шор

майя санду

молдавия

кишинев

россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Присоединение Молдавии к санкциям против России стало бы объявлением войны собственному народу, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости оппозиционный политик Илан Шор.Политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шора лишили парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Официально Молдавия к полному пакету рестрикций не присоединилась, но президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает ограничения Запада в финансово-банковской сфере. За полное присоединение к антироссийским санкциям выступает лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу.Оппозиция в республике проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822684775.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Молдавский политик Шор о санкциях против России Присоединение Молдавии к санкциям против России - объявление войны собственному народу. 2022-10-10T06:15 true PT1M03S

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в мире, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, россия