https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html
Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям
Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям - РИА Новости, 10.10.2022
Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям
Присоединение Молдавии к санкциям против России стало бы объявлением войны собственному народу, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости оппозиционный политик РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T06:15
2022-10-10T06:15
2022-10-10T09:09
в мире
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Присоединение Молдавии к санкциям против России стало бы объявлением войны собственному народу, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости оппозиционный политик Илан Шор.Политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шора лишили парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Официально Молдавия к полному пакету рестрикций не присоединилась, но президент страны Майя Санду ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает ограничения Запада в финансово-банковской сфере. За полное присоединение к антироссийским санкциям выступает лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу.Оппозиция в республике проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822684775.html
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Молдавский политик Шор о санкциях против России
Присоединение Молдавии к санкциям против России - объявление войны собственному народу.
2022-10-10T06:15
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
06:15 10.10.2022 (обновлено: 09:09 10.10.2022)
Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям
Шор: присоединение Кишинева к санкциям – это объявление войны своим же гражданам
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Присоединение Молдавии к санкциям против России стало бы объявлением войны собственному народу, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости оппозиционный политик Илан Шор.
"Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства (России) — это то же самое, что объявить войну собственному народу. Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям", — отметил Шор.
Политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шора лишили парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Официально Молдавия к полному пакету рестрикций не присоединилась, но президент страны Майя Санду
ранее подчеркивала, что Кишинев поддерживает ограничения Запада в финансово-банковской сфере. За полное присоединение к антироссийским санкциям выступает лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу
.
Оппозиция в республике проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.