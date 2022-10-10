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Власти Санкт-Петербурга помогут мобилизованным с дополнительным снаряжением - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822932287.html
Власти Санкт-Петербурга помогут мобилизованным с дополнительным снаряжением
Власти Санкт-Петербурга помогут мобилизованным с дополнительным снаряжением - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Санкт-Петербурга помогут мобилизованным с дополнительным снаряжением
Власти Санкт-Петербурга помогут призванным по частичной мобилизации с дополнительным снаряжением и оснащением, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:00
2022-10-10T19:00
специальная военная операция на украине
общество
александр беглов
санкт-петербург
кронштадт
"аврора"
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга помогут призванным по частичной мобилизации с дополнительным снаряжением и оснащением, сообщил губернатор города Александр Беглов."Поддержка отправляемых в войска и их семей становится для нас сейчас ключевой социальной задачей… Город будет поддерживать отправляемых в войска, их семьи. Мобилизованным – помогать с дополнительным снаряжением и оснащением. Прежде всего, предметами экипировки сверх того, что полагается по установленным в армии нормам довольствия", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто в эти дни приходит в военкоматы, чтобы исполнить свой долг перед Родиной. Спасибо за мужество! За то, что не струсили, пришли служить, поступили, как настоящие мужчины, как патриоты своей страны", - отметил Беглов.Он рассказал, что три именных мотострелковых добровольческих батальона из Петербурга - "Кронштадт", "Нева" и "Павловск" - сейчас проходят боевое слаживание. На прошлой неделе торжественно отправлен к месту боевого слаживания танковый батальон "Аврора", в составе которого испытанные бойцы, многие из которых прошли через горячие точки.Губернатор напомнил, что добровольцам город назначил единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, вставшие в строй в рамках частичной мобилизации получат из бюджета Петербурга по 100 тысяч рублей. На прошлой неделе был утвержден пакет дополнительных социальных мер для семей участников СВО. Это первоочередной прием детей в образовательные учреждения, бесплатные школьные завтраки и обеды, бесплатный проезд детей в общественном транспорте. Стопроцентное освобождение от родительской платы за детский сад, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря."Районные власти Петербурга получили задание дойти до каждой семьи. Сразу после получения фамилии из военкомата убедиться, что близким родственникам бойца предоставлен весь социальный пакет, обеспечить своевременные выплаты всех льгот и пособий, проследить за реализацией прав на другие социальные льготы. Районам также поручено выяснить положение дел и конкретные потребности каждой семьи. При необходимости – организовать оказание материальной, психологической, юридической и других видов помощи. Держать постоянную обратную связь. Подходить к каждому случаю индивидуально и неформально", – сказал Беглов.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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общество, александр беглов, санкт-петербург, кронштадт, "аврора", частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Кронштадт, "Аврора", Частичная мобилизация в России
19:00 10.10.2022
 
Власти Санкт-Петербурга помогут мобилизованным с дополнительным снаряжением

Беглов: власти Петербурга помогут мобилизованным с дополнительным снаряжением и оснащением

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСнаряжение
Снаряжение - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга помогут призванным по частичной мобилизации с дополнительным снаряжением и оснащением, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Поддержка отправляемых в войска и их семей становится для нас сейчас ключевой социальной задачей… Город будет поддерживать отправляемых в войска, их семьи. Мобилизованным – помогать с дополнительным снаряжением и оснащением. Прежде всего, предметами экипировки сверх того, что полагается по установленным в армии нормам довольствия", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
"Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто в эти дни приходит в военкоматы, чтобы исполнить свой долг перед Родиной. Спасибо за мужество! За то, что не струсили, пришли служить, поступили, как настоящие мужчины, как патриоты своей страны", - отметил Беглов.
Он рассказал, что три именных мотострелковых добровольческих батальона из Петербурга - "Кронштадт", "Нева" и "Павловск" - сейчас проходят боевое слаживание. На прошлой неделе торжественно отправлен к месту боевого слаживания танковый батальон "Аврора", в составе которого испытанные бойцы, многие из которых прошли через горячие точки.
Губернатор напомнил, что добровольцам город назначил единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, вставшие в строй в рамках частичной мобилизации получат из бюджета Петербурга по 100 тысяч рублей. На прошлой неделе был утвержден пакет дополнительных социальных мер для семей участников СВО. Это первоочередной прием детей в образовательные учреждения, бесплатные школьные завтраки и обеды, бесплатный проезд детей в общественном транспорте. Стопроцентное освобождение от родительской платы за детский сад, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.
"Районные власти Петербурга получили задание дойти до каждой семьи. Сразу после получения фамилии из военкомата убедиться, что близким родственникам бойца предоставлен весь социальный пакет, обеспечить своевременные выплаты всех льгот и пособий, проследить за реализацией прав на другие социальные льготы. Районам также поручено выяснить положение дел и конкретные потребности каждой семьи. При необходимости – организовать оказание материальной, психологической, юридической и других видов помощи. Держать постоянную обратную связь. Подходить к каждому случаю индивидуально и неформально", – сказал Беглов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургКронштадт"Аврора"Частичная мобилизация в России
 
 
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