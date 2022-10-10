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Семьи ростовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога

Семьи ростовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога - РИА Новости, 10.10.2022

Семьи ростовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога

Мобилизованных и их семьи в Ростовской области планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:31

2022-10-10T18:31

2022-10-10T18:32

специальная военная операция на украине

общество

василий голубев

ростовская область

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости. Мобилизованных и их семьи в Ростовской области планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Поручил также подготовить проект областного закона об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога в 2022 и 2023 годах. На муниципальном уровне мобилизованных и членов их семей освободят от уплаты земельного налога", - написал Голубев в Telegram.Кроме того, губернатор уже подписал постановление правительства Ростовской области о мерах поддержки семьям мобилизованных. Так, детей мобилизованных в регионе будут зачислять в детские сады без очереди, для учеников школ 5-11 классов и студентов-очников в государственных колледжах и училищах будет предусмотрено бесплатное горячее питание.Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях системы государственного дополнительного образования. Дети-инвалиды, инвалиды, либо пожилые члены семьи мобилизованных при необходимости получат возможность социального обслуживания на дому и в стационарной форме. Родным мобилизованных будут помогать в поиске подходящей работы, профессиональном обучении, получении допобразования, а также окажут адресную, психологическую и юридическую помощь.

ростовская область

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общество, василий голубев, ростовская область, частичная мобилизация в россии