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Семьи ростовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога
Семьи ростовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога - РИА Новости, 10.10.2022
Семьи ростовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога
Мобилизованных и их семьи в Ростовской области планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:31
2022-10-10T18:31
2022-10-10T18:32
специальная военная операция на украине
общество
василий голубев
ростовская область
частичная мобилизация в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости. Мобилизованных и их семьи в Ростовской области планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Поручил также подготовить проект областного закона об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога в 2022 и 2023 годах. На муниципальном уровне мобилизованных и членов их семей освободят от уплаты земельного налога", - написал Голубев в Telegram.Кроме того, губернатор уже подписал постановление правительства Ростовской области о мерах поддержки семьям мобилизованных. Так, детей мобилизованных в регионе будут зачислять в детские сады без очереди, для учеников школ 5-11 классов и студентов-очников в государственных колледжах и училищах будет предусмотрено бесплатное горячее питание.Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях системы государственного дополнительного образования. Дети-инвалиды, инвалиды, либо пожилые члены семьи мобилизованных при необходимости получат возможность социального обслуживания на дому и в стационарной форме. Родным мобилизованных будут помогать в поиске подходящей работы, профессиональном обучении, получении допобразования, а также окажут адресную, психологическую и юридическую помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий голубев, ростовская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Василий Голубев, Ростовская область, Частичная мобилизация в России
18:31 10.10.2022 (обновлено: 18:32 10.10.2022)
Семьи ростовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога
Голубев: семьи ростовских мобилизованных могут освободить от транспортного налога
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости.
Мобилизованных и их семьи в Ростовской области планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, сообщил
губернатор региона Василий Голубев.
"Поручил также подготовить проект областного закона об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога в 2022 и 2023 годах. На муниципальном уровне мобилизованных и членов их семей освободят от уплаты земельного налога", - написал Голубев в Telegram.
Кроме того, губернатор уже подписал постановление правительства Ростовской области о мерах поддержки семьям мобилизованных. Так, детей мобилизованных в регионе будут зачислять в детские сады без очереди, для учеников школ 5-11 классов и студентов-очников в государственных колледжах и училищах будет предусмотрено бесплатное горячее питание.
Дети мобилизованных смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях системы государственного дополнительного образования. Дети-инвалиды, инвалиды, либо пожилые члены семьи мобилизованных при необходимости получат возможность социального обслуживания на дому и в стационарной форме. Родным мобилизованных будут помогать в поиске подходящей работы, профессиональном обучении, получении допобразования, а также окажут адресную, психологическую и юридическую помощь.