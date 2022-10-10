https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822880162.html

В Пермском крае часть мобилизованных вернут домой по решению врачей

В Пермском крае часть мобилизованных вернут домой по решению врачей - РИА Новости, 10.10.2022

В Пермском крае часть мобилизованных вернут домой по решению врачей

Несколько десятков мобилизованных из Пермского края после медицинского освидетельствования вернутся домой из-за причин, связанных с состоянием их здоровья,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:59

2022-10-10T16:59

2022-10-10T16:59

россия

пермский край

свердловская область

тюмень

частичная мобилизация в россии

дмитрий махонин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49725/74/497257413_0:168:2958:1832_1920x0_80_0_0_e291e4ebdcd57d538316d40665af6588.jpg

ПЕРМЬ, 10 окт - РИА Новости. Несколько десятков мобилизованных из Пермского края после медицинского освидетельствования вернутся домой из-за причин, связанных с состоянием их здоровья, сообщает краевая администрация."В ходе сборных мероприятий мобилизованные, которые сообщают о каких-то проблемах с состоянием здоровья, проходят медосвидетельствование. По решению врачей несколько десятков мобилизованных вернутся домой", – цитирует администрация слова министра территориальной безопасности региона Виктора Батмазова.Уточняется, что частичная мобилизация не предполагает при призыве проведения медицинских осмотров.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минфину выделить деньги на укомплектование каждого мобилизованного всем необходимым. Речь идет о приобретении спальных мешков, пенок, теплой одежды, аптечек.Резервисты из Пермского края, призванные в рамках частичной мобилизации, находятся в 483 окружном учебном центре в поселке Елань Свердловской области и на площадке инженерно-командного училища в Тюмени.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822758560.html

россия

пермский край

свердловская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пермский край, свердловская область, тюмень, частичная мобилизация в россии, дмитрий махонин, общество