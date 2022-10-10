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На Алтае создадут штаб по частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Алтае создадут штаб по частичной мобилизации
На Алтае создадут штаб по частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
На Алтае создадут штаб по частичной мобилизации
Штаб по частичной мобилизации и центр помощи призванным создают в Республике Алтай, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:43
2022-10-10T15:52
олег хорохордин
республика алтай
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Штаб по частичной мобилизации и центр помощи призванным создают в Республике Алтай, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале."Сегодня на заседании в правительстве Республики Алтай объявил о создании в регионе единого штаба по вопросам частичной мобилизации, а также поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей. В его состав войдут представители исполнительных и законодательных органов власти региона, органов местного самоуправления, политических партий, Центра управления регионом, Центра развития Республики Алтай, волонтерских и общественных организаций, включая Комитет солдатских матерей, Общественную палату региона, Народный фронт, Союз ветеранов Афганистана РА, патриотических движений, представителей бизнес-сообщества и других профильных организаций и ведомств", - написал Хорохордин.На прошлой неделе стало известно, что в регионе не призван ни один человек. Пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов рассказал РИА Новости, что регион сформировал необходимое подразделение, людей отправят к месту службы, когда поступит соответствующее указание. Также он отметил, что ни о каких претензиях к работе военкоматов ему не известно."Военный комиссариат в настоящее время актуализирует данные, вручает мобилизационные предписания… Ежедневно десятки людей приходят в наши военкоматы для мобилизации, часть из них заключает контракты на прохождение воинской службы", - отметил глава региона.
республика алтай
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олег хорохордин, республика алтай, частичная мобилизация в россии
Олег Хорохордин, Республика Алтай, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
15:43 10.10.2022 (обновлено: 15:52 10.10.2022)
 
На Алтае создадут штаб по частичной мобилизации

Глава Алтая Хорохордин заявил о создании штаба и центра помощи по частичной мобилизации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Штаб по частичной мобилизации и центр помощи призванным создают в Республике Алтай, написал глава региона Олег Хорохордин в своём Telegram-канале.
"Сегодня на заседании в правительстве Республики Алтай объявил о создании в регионе единого штаба по вопросам частичной мобилизации, а также поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей. В его состав войдут представители исполнительных и законодательных органов власти региона, органов местного самоуправления, политических партий, Центра управления регионом, Центра развития Республики Алтай, волонтерских и общественных организаций, включая Комитет солдатских матерей, Общественную палату региона, Народный фронт, Союз ветеранов Афганистана РА, патриотических движений, представителей бизнес-сообщества и других профильных организаций и ведомств", - написал Хорохордин.
На прошлой неделе стало известно, что в регионе не призван ни один человек. Пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов рассказал РИА Новости, что регион сформировал необходимое подразделение, людей отправят к месту службы, когда поступит соответствующее указание. Также он отметил, что ни о каких претензиях к работе военкоматов ему не известно.
"Военный комиссариат в настоящее время актуализирует данные, вручает мобилизационные предписания… Ежедневно десятки людей приходят в наши военкоматы для мобилизации, часть из них заключает контракты на прохождение воинской службы", - отметил глава региона.
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег ХорохординРеспублика АлтайЧастичная мобилизация в России
 
 
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