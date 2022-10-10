https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822758560.html

Кировский губернатор заявил об исправлении ошибок при частичной мобилизации

Кировский губернатор заявил об исправлении ошибок при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022

Кировский губернатор заявил об исправлении ошибок при частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Кировской области проведена четко по графику, все ошибки исправлены в ручном режиме, сообщил губернатор региона Александр Соколов... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:31

2022-10-10T12:31

2022-10-10T12:31

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

кировская область

александр соколов

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Частичная мобилизация в Кировской области проведена четко по графику, все ошибки исправлены в ручном режиме, сообщил губернатор региона Александр Соколов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с избранными главами регионов."Во исполнение вашего указа мы совместно с военкоматами организовали проведение частичной мобилизации резервистов. Все было сделано точно по графику согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям, а все ошибки, связанные с изменениями во времени социального статуса, состояния здоровья резервистов - кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК, IT-сфере и не сообщил об этом в военкомат - мы исправляли сразу в ручном режиме", - сказал Соколов на встрече.Губернатор добавил, что ежедневно проводилось заседание областной призывной комиссии. Главы муниципальных образований, по словам Соколова, "все включали головы" и решали вопросы по закону и справедливости, старались не мобилизовывать единственных кормильцев.

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, кировская область, александр соколов, владимир путин