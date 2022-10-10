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Кировский губернатор заявил об исправлении ошибок при частичной мобилизации
Кировский губернатор заявил об исправлении ошибок при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
Кировский губернатор заявил об исправлении ошибок при частичной мобилизации
Частичная мобилизация в Кировской области проведена четко по графику, все ошибки исправлены в ручном режиме, сообщил губернатор региона Александр Соколов... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:31
2022-10-10T12:31
2022-10-10T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
кировская область
александр соколов
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Частичная мобилизация в Кировской области проведена четко по графику, все ошибки исправлены в ручном режиме, сообщил губернатор региона Александр Соколов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с избранными главами регионов."Во исполнение вашего указа мы совместно с военкоматами организовали проведение частичной мобилизации резервистов. Все было сделано точно по графику согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям, а все ошибки, связанные с изменениями во времени социального статуса, состояния здоровья резервистов - кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК, IT-сфере и не сообщил об этом в военкомат - мы исправляли сразу в ручном режиме", - сказал Соколов на встрече.Губернатор добавил, что ежедневно проводилось заседание областной призывной комиссии. Главы муниципальных образований, по словам Соколова, "все включали головы" и решали вопросы по закону и справедливости, старались не мобилизовывать единственных кормильцев.
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, кировская область, александр соколов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Кировская область, Александр Соколов, Владимир Путин
Кировский губернатор заявил об исправлении ошибок при частичной мобилизации
Кировский губернатор Соколов: ошибки при частичной мобилизации исправлены в ручном режиме
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Частичная мобилизация в Кировской области проведена четко по графику, все ошибки исправлены в ручном режиме, сообщил губернатор региона Александр Соколов президенту РФ Владимиру Путину на встрече с избранными главами регионов.
"Во исполнение вашего указа мы совместно с военкоматами организовали проведение частичной мобилизации резервистов. Все было сделано точно по графику согласно нарядам по требуемым военно-учетным специальностям, а все ошибки, связанные с изменениями во времени социального статуса, состояния здоровья резервистов - кто-то стал многодетным отцом, кто-то работал в ОПК, IT-сфере и не сообщил об этом в военкомат - мы исправляли сразу в ручном режиме", - сказал Соколов на встрече.
Губернатор добавил, что ежедневно проводилось заседание областной призывной комиссии. Главы муниципальных образований, по словам Соколова, "все включали головы" и решали вопросы по закону и справедливости, старались не мобилизовывать единственных кормильцев.