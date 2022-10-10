https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822736110.html
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства - РИА Новости, 10.10.2022
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства
Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:31
2022-10-10T11:31
2022-10-10T12:40
здоровье - общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных."Еще один очень важный момент. Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи поддержки семьям мобилизованных", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Также он отметил, что все решения, касающиеся поддержки семей мобилизованных, должны выполняться."Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службы, пополняют сейчас ряды ВС РФ, должны неукоснительно выполняться", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221010/obyazatelstva-1822735257.html
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здоровье - общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
11:31 10.10.2022 (обновлено: 12:40 10.10.2022)
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства
Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона при частичной мобилизации