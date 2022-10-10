https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822736110.html

Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства

Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства - РИА Новости, 10.10.2022

Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:31

2022-10-10T11:31

2022-10-10T12:40

здоровье - общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных."Еще один очень важный момент. Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи поддержки семьям мобилизованных", - сказал Путин на встрече с избранными губернаторами.Также он отметил, что все решения, касающиеся поддержки семей мобилизованных, должны выполняться."Все принятые решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службы, пополняют сейчас ряды ВС РФ, должны неукоснительно выполняться", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221010/obyazatelstva-1822735257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество