Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции
Российские космонавты на МКС призвали к участию в акции "Зажги звезду милосердия"
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа 67-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев на стартовой площадке космодрома Байконур.
Члены основного экипажа 67-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев на стартовой площадке космодрома Байконур.. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские космонавты призвали людей принять участие в благотворительной акции "Зажги звезду милосердия", это можно сделать, зайдя на специальный сайт, говорится в сообщении православной службы помощи "Милосердие", распространенном в понедельник.
"Служба "Милосердие" запустила специальный сайт (kosmos.miloserdie.help) - виртуальную вселенную: в ней за пожертвование каждый может зажечь свою звезду милосердия. У каждой звезды есть своя онлайн-страница: на ней указано имя участника, индивидуальный номер звезды, а также находится изображение с подробностями о звезде", - сообщили в пресс-службе организации.
Вырученные средства пойдут на обеспечение проектов "Милосердия", православная служба каждый год помогает более чем 30 тысячам человек: "тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и матерям, людям с инвалидностью и положительным ВИЧ-статусом, бездомным и всем, кто оказался в беде", пояснили в организации.
Благотворительную акцию поддержали Московский планетарий и корпорация "Роскосмос": российские члены экипажа экспедиции МКС-67 Герой России Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта МКС, уточняют в пресс-службе.
"Космос не бывает без звезд, а земная жизнь – без милосердия. Рядом всегда есть те, кому очень нужна помощь. Пусть милосердия и добра станет больше на Земле!" – приводят в "Милосердии" слова космонавтов. После возвращения на Землю они встретятся с сотрудниками, подопечными и друзьями "Милосердия", заключили в пресс-службе.