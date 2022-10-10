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Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции - РИА Новости, 10.10.2022
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Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции
Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции - РИА Новости, 10.10.2022
Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции
Российские космонавты призвали людей принять участие в благотворительной акции "Зажги звезду милосердия", это можно сделать, зайдя на специальный сайт,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:47
2022-10-10T08:47
космос - риа наука
олег артемов
денис матвеев
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земля
московский планетарий
роскосмос
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские космонавты призвали людей принять участие в благотворительной акции "Зажги звезду милосердия", это можно сделать, зайдя на специальный сайт, говорится в сообщении православной службы помощи "Милосердие", распространенном в понедельник."Служба "Милосердие" запустила специальный сайт (kosmos.miloserdie.help) - виртуальную вселенную: в ней за пожертвование каждый может зажечь свою звезду милосердия. У каждой звезды есть своя онлайн-страница: на ней указано имя участника, индивидуальный номер звезды, а также находится изображение с подробностями о звезде", - сообщили в пресс-службе организации.Вырученные средства пойдут на обеспечение проектов "Милосердия", православная служба каждый год помогает более чем 30 тысячам человек: "тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и матерям, людям с инвалидностью и положительным ВИЧ-статусом, бездомным и всем, кто оказался в беде", пояснили в организации.Благотворительную акцию поддержали Московский планетарий и корпорация "Роскосмос": российские члены экипажа экспедиции МКС-67 Герой России Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта МКС, уточняют в пресс-службе."Космос не бывает без звезд, а земная жизнь – без милосердия. Рядом всегда есть те, кому очень нужна помощь. Пусть милосердия и добра станет больше на Земле!" – приводят в "Милосердии" слова космонавтов. После возвращения на Землю они встретятся с сотрудниками, подопечными и друзьями "Милосердия", заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221004/mks-1821324349.html
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космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, сергей корсаков, россия, земля, московский планетарий, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Олег Артемов, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, Россия, Земля, Московский планетарий, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
08:47 10.10.2022
 
Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции

Российские космонавты на МКС призвали к участию в акции "Зажги звезду милосердия"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа 67-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев на стартовой площадке космодрома Байконур.
Члены основного экипажа 67-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев на стартовой площадке космодрома Байконур. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Члены основного экипажа 67-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев на стартовой площадке космодрома Байконур.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские космонавты призвали людей принять участие в благотворительной акции "Зажги звезду милосердия", это можно сделать, зайдя на специальный сайт, говорится в сообщении православной службы помощи "Милосердие", распространенном в понедельник.
"Служба "Милосердие" запустила специальный сайт (kosmos.miloserdie.help) - виртуальную вселенную: в ней за пожертвование каждый может зажечь свою звезду милосердия. У каждой звезды есть своя онлайн-страница: на ней указано имя участника, индивидуальный номер звезды, а также находится изображение с подробностями о звезде", - сообщили в пресс-службе организации.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 08:57
В "Роскосмосе" назвали сроки принятия решения о продлении работы на МКС
Вырученные средства пойдут на обеспечение проектов "Милосердия", православная служба каждый год помогает более чем 30 тысячам человек: "тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и матерям, людям с инвалидностью и положительным ВИЧ-статусом, бездомным и всем, кто оказался в беде", пояснили в организации.
Благотворительную акцию поддержали Московский планетарий и корпорация "Роскосмос": российские члены экипажа экспедиции МКС-67 Герой России Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта МКС, уточняют в пресс-службе.
"Космос не бывает без звезд, а земная жизнь – без милосердия. Рядом всегда есть те, кому очень нужна помощь. Пусть милосердия и добра станет больше на Земле!" – приводят в "Милосердии" слова космонавтов. После возвращения на Землю они встретятся с сотрудниками, подопечными и друзьями "Милосердия", заключили в пресс-службе.
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Космос - РИА НаукаОлег АртемовДенис МатвеевСергей КорсаковРоссияЗемляМосковский планетарийРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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