https://ria.ru/20221010/mks-1822695941.html

Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции

Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции - РИА Новости, 10.10.2022

Российские космонавты на МКС призвали к участию в благотворительной акции

Российские космонавты призвали людей принять участие в благотворительной акции "Зажги звезду милосердия", это можно сделать, зайдя на специальный сайт,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:47

2022-10-10T08:47

2022-10-10T08:47

космос - риа наука

олег артемов

денис матвеев

сергей корсаков

россия

земля

московский планетарий

роскосмос

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские космонавты призвали людей принять участие в благотворительной акции "Зажги звезду милосердия", это можно сделать, зайдя на специальный сайт, говорится в сообщении православной службы помощи "Милосердие", распространенном в понедельник."Служба "Милосердие" запустила специальный сайт (kosmos.miloserdie.help) - виртуальную вселенную: в ней за пожертвование каждый может зажечь свою звезду милосердия. У каждой звезды есть своя онлайн-страница: на ней указано имя участника, индивидуальный номер звезды, а также находится изображение с подробностями о звезде", - сообщили в пресс-службе организации.Вырученные средства пойдут на обеспечение проектов "Милосердия", православная служба каждый год помогает более чем 30 тысячам человек: "тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и матерям, людям с инвалидностью и положительным ВИЧ-статусом, бездомным и всем, кто оказался в беде", пояснили в организации.Благотворительную акцию поддержали Московский планетарий и корпорация "Роскосмос": российские члены экипажа экспедиции МКС-67 Герой России Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение с борта МКС, уточняют в пресс-службе."Космос не бывает без звезд, а земная жизнь – без милосердия. Рядом всегда есть те, кому очень нужна помощь. Пусть милосердия и добра станет больше на Земле!" – приводят в "Милосердии" слова космонавтов. После возвращения на Землю они встретятся с сотрудниками, подопечными и друзьями "Милосердия", заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221004/mks-1821324349.html

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космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, сергей корсаков, россия, земля, московский планетарий, роскосмос, международная космическая станция (мкс)