17:02 10.10.2022 (обновлено: 17:13 10.10.2022)
МККК продолжает работать на Украине, но с ограничениями
МККК заявил, что продолжает свою деятельность на Украине, но с ограничениями
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкГлава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. МККК продолжает свою деятельность на Украине, но с ограничениями из-за ситуации в области безопасности, сообщила организация.
"Учитывая ситуацию с безопасностью на Украине ранее сегодня, группы МККК на мгновение приостановили передвижение, укрылись и продолжили работу на месте", - говорится в сообщении.
Организация уточняет, что полный график гуманитарной помощи МККК возобновится, как только позволит ситуация с безопасностью.
"Мы отслеживаем гуманитарные потребности, чтобы оказывать помощь по мере необходимости", - говорится в релизе.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.