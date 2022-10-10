https://ria.ru/20221010/miny-1822944437.html

"Газпром": в 2015 году у "Северного потока" нашли уничтожитель мин НАТО

"Газпром": в 2015 году у "Северного потока" нашли уничтожитель мин НАТО - РИА Новости, 10.10.2022

"Газпром": в 2015 году у "Северного потока" нашли уничтожитель мин НАТО

Во время обследования газопровода "Северный поток" в 2015 году был обнаружен натовский уничтожитель мин "Морская лиса". Об этом в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:55

2022-10-10T19:55

2022-10-10T20:21

сергей куприянов

газпром

нато

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

германия

дания

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Во время обследования газопровода "Северный поток" в 2015 году был обнаружен натовский уничтожитель мин "Морская лиса". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" напомнил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Этот случай хорошо известен. Шестого ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса", — рассказал он.По словам Куприянова, взрывное устройство лежало в пространстве между трубопроводами, четко в одной из ниток — "это точка 651 километр, глубина 40 метров".Тогда этот уничтожитель извлекли и обезвредили шведские Вооруженные силы, а транспортировку газа возобновили. При этом НАТО заявила, что подводный взрыватель потерялся на учениях, уточнил представитель корпорации."Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом", — добавил он.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.Ранее СМИ писали, что премьер-министр Михаил Мишустин направил шведской коллеге Магдалене Андрессон письмо, в котором попросил привлечь к расследованию инцидентов с трубопроводами российскую сторону, в том числе компанию "Газпром". Ответной реакции пока не последовало.В понедельник на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов, но при этом всем "хорошо известен конечный бенефициар этого преступления". Он также отмечал, что "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей куприянов, газпром, нато, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, германия, дания, швеция, северный поток — 2, владимир путин, михаил мишустин, россия