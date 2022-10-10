https://ria.ru/20221010/minoborony-1822787948.html

Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине

Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине

Российские военные поразили все цели массированного удара по объектам на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:38

2022-10-10T13:38

2022-10-10T14:26

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили все цели массированного удара по объектам на Украине, сообщили в Минобороны."Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Как отметил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту в минувшие выходные, и другие организованные ими нападения на объекты гражданской инфраструктуры.Президент напомнил об актах атомного терроризма против Курской и Запорожской АЭС, убийствах общественных деятелей, журналистов и ученых на территории России и Украины. Также Путин рассказал, что Киев пытался подорвать газопровод "Турецкий поток". Кроме того, по его словам, "всем хорошо известен конечный бенефициар" атаки на российские трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2".Глава государства подчеркнул, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей стране — Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.В некоторых регионах прекратилось электро- и водоснабжение.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть погибшие и раненые.По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе повреждены объекты критической инфраструктуры. В столице остановили поезда метро, все подземные станции работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822793932.html

https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822790029.html

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"Все назначенные объекты поражены" – Конашенков о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. 2022-10-10T13:38 true PT3M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность