https://ria.ru/20221010/minfin-1822751172.html

В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России

В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России - РИА Новости, 10.10.2022

В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России

Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:11

2022-10-10T12:11

2022-10-10T12:11

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

образовательный центр "сириус"

россия

михаил котюков

снг

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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.В Образовательном центре "Сириус" с 10 по 14 октября проходит финальный этап второй международной олимпиады по финансовой безопасности. В финале олимпиады примут участие 500 школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС.Он добавил, что кроме культурной составляющей сегодня необходимо уметь формировать бюджет."Сегодня очень пригодится умение для всех планировать финансовые вопросы, планировать бюджет, бюджет личный, семейный", - заключил Котюков.Международная плимпиада по финансовой безопасности проводится под руководством президента РФ Владимира Путина. Мероприятие ориентировано на популяризацию финансовой безопасности. Проведение олимпиады отвечает поставленным задачам и целям национального проекта "Образование". Цель олимпиады – создание условий для самореализации и развитию талантов у детей.

https://ria.ru/20221010/finbezopasnost-1822699430.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), образовательный центр "сириус", россия, михаил котюков, снг