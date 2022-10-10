https://ria.ru/20221010/minfin-1822751172.html
В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России
В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России - РИА Новости, 10.10.2022
В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России
Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:11
2022-10-10T12:11
2022-10-10T12:11
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
образовательный центр "сириус"
россия
михаил котюков
снг
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.В Образовательном центре "Сириус" с 10 по 14 октября проходит финальный этап второй международной олимпиады по финансовой безопасности. В финале олимпиады примут участие 500 школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС.Он добавил, что кроме культурной составляющей сегодня необходимо уметь формировать бюджет."Сегодня очень пригодится умение для всех планировать финансовые вопросы, планировать бюджет, бюджет личный, семейный", - заключил Котюков.Международная плимпиада по финансовой безопасности проводится под руководством президента РФ Владимира Путина. Мероприятие ориентировано на популяризацию финансовой безопасности. Проведение олимпиады отвечает поставленным задачам и целям национального проекта "Образование". Цель олимпиады – создание условий для самореализации и развитию талантов у детей.
https://ria.ru/20221010/finbezopasnost-1822699430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), образовательный центр "сириус", россия, михаил котюков, снг
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Образовательный центр "Сириус", Россия, Михаил Котюков, СНГ
В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России
Замминистра Котюков: развитие финансовой культуры необходимо для создания финбезопасности
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.
В Образовательном центре "Сириус" с 10 по 14 октября проходит финальный этап второй международной олимпиады по финансовой безопасности. В финале олимпиады примут участие 500 школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС.
"Для обеспечения должного уровня финансовой безопасности нам всем необходимо развивать финансовую культуру. Культуру, которая предполагает, что человек заведомо информирован о тех рисках и тех опасностях и возможностях, которые ждут в финансовой сфере", - сказал Котюков на открытии международной олимпиады по финансовой безопасности в "Сириусе".
Он добавил, что кроме культурной составляющей сегодня необходимо уметь формировать бюджет.
"Сегодня очень пригодится умение для всех планировать финансовые вопросы, планировать бюджет, бюджет личный, семейный", - заключил Котюков.
Международная плимпиада по финансовой безопасности проводится под руководством президента РФ Владимира Путина. Мероприятие ориентировано на популяризацию финансовой безопасности. Проведение олимпиады отвечает поставленным задачам и целям национального проекта "Образование". Цель олимпиады – создание условий для самореализации и развитию талантов у детей.