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В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России - РИА Новости, 10.10.2022
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В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России
В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России - РИА Новости, 10.10.2022
В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России
Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:11
2022-10-10T12:11
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
образовательный центр "сириус"
россия
михаил котюков
снг
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.В Образовательном центре "Сириус" с 10 по 14 октября проходит финальный этап второй международной олимпиады по финансовой безопасности. В финале олимпиады примут участие 500 школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС.Он добавил, что кроме культурной составляющей сегодня необходимо уметь формировать бюджет."Сегодня очень пригодится умение для всех планировать финансовые вопросы, планировать бюджет, бюджет личный, семейный", - заключил Котюков.Международная плимпиада по финансовой безопасности проводится под руководством президента РФ Владимира Путина. Мероприятие ориентировано на популяризацию финансовой безопасности. Проведение олимпиады отвечает поставленным задачам и целям национального проекта "Образование". Цель олимпиады – создание условий для самореализации и развитию талантов у детей.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), образовательный центр "сириус", россия, михаил котюков, снг
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Образовательный центр "Сириус", Россия, Михаил Котюков, СНГ
12:11 10.10.2022
 
В Минфине рассказали, зачем нужно развивать финансовую культуру в России

Замминистра Котюков: развитие финансовой культуры необходимо для создания финбезопасности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Культуру финансовой грамотности необходимо развивать в России, чтобы обеспечить экономического безопасность, заявил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.
В Образовательном центре "Сириус" с 10 по 14 октября проходит финальный этап второй международной олимпиады по финансовой безопасности. В финале олимпиады примут участие 500 школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС.
"Для обеспечения должного уровня финансовой безопасности нам всем необходимо развивать финансовую культуру. Культуру, которая предполагает, что человек заведомо информирован о тех рисках и тех опасностях и возможностях, которые ждут в финансовой сфере", - сказал Котюков на открытии международной олимпиады по финансовой безопасности в "Сириусе".
Он добавил, что кроме культурной составляющей сегодня необходимо уметь формировать бюджет.
"Сегодня очень пригодится умение для всех планировать финансовые вопросы, планировать бюджет, бюджет личный, семейный", - заключил Котюков.
Международная плимпиада по финансовой безопасности проводится под руководством президента РФ Владимира Путина. Мероприятие ориентировано на популяризацию финансовой безопасности. Проведение олимпиады отвечает поставленным задачам и целям национального проекта "Образование". Цель олимпиады – создание условий для самореализации и развитию талантов у детей.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:04
Чернышенко: около 500 человек вышли в финал олимпиады по финбезопасности
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Образовательный центр "Сириус"РоссияМихаил КотюковСНГ
 
 
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