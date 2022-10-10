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В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек

В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.10.2022

В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Звенигово, сообщает ГИБДД Марий Эл. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:55

2022-10-10T20:55

2022-10-10T20:55

происшествия

гибдд мвд рф

hyundai genesis

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Звенигово, сообщает ГИБДД Марий Эл.ДТП произошло днём в понедельник в городе Звенигово."На перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение грузовой автомашины Hyundai и пассажирского микроавтобуса, двигавшегося по маршруту "Звенигово - Помары". В салоне автобуса находились 15 человек.... Есть информация о шести пострадавших, один из которых госпитализирован. Остальным назначено амбулаторное лечение по месту жительства", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20221010/dtp-1822895986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гибдд мвд рф, hyundai genesis, авто