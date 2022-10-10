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В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.10.2022
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В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек
В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.10.2022
В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Звенигово, сообщает ГИБДД Марий Эл. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:55
2022-10-10T20:55
происшествия
гибдд мвд рф
hyundai genesis
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Звенигово, сообщает ГИБДД Марий Эл.ДТП произошло днём в понедельник в городе Звенигово."На перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение грузовой автомашины Hyundai и пассажирского микроавтобуса, двигавшегося по маршруту "Звенигово - Помары". В салоне автобуса находились 15 человек.... Есть информация о шести пострадавших, один из которых госпитализирован. Остальным назначено амбулаторное лечение по месту жительства", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
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происшествия, гибдд мвд рф, hyundai genesis, авто
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Genesis, Авто
20:55 10.10.2022
 
В ДТП в Марий Эл пострадали шесть человек

ГИБДД: в Марий Эл при столкновении микроавтобуса с грузовиком пострадали шесть человек

© Фото : УГИБДД МВД РФ по Республике Марий ЭлДТП с пассажирским микроавтобусом в г. Звенигово Республики Марий Эл
ДТП с пассажирским микроавтобусом в г. Звенигово Республики Марий Эл - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : УГИБДД МВД РФ по Республике Марий Эл
ДТП с пассажирским микроавтобусом в г. Звенигово Республики Марий Эл
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Звенигово, сообщает ГИБДД Марий Эл.
ДТП произошло днём в понедельник в городе Звенигово.
"На перекрестке неравнозначных дорог произошло столкновение грузовой автомашины Hyundai и пассажирского микроавтобуса, двигавшегося по маршруту "Звенигово - Помары". В салоне автобуса находились 15 человек.... Есть информация о шести пострадавших, один из которых госпитализирован. Остальным назначено амбулаторное лечение по месту жительства", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФHyundai GenesisАвто
 
 
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