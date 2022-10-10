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Движение поездов Киевского метро полностью приостановили - РИА Новости, 10.10.2022
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Движение поездов Киевского метро полностью приостановили
Движение поездов Киевского метро полностью приостановили - РИА Новости, 10.10.2022
Движение поездов Киевского метро полностью приостановили
Движение поездов киевского метро полностью приостановлено, подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в Киевской областной военной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:13
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украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро полностью приостановлено, подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в Киевской областной военной администрации."Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
10:13 10.10.2022 (обновлено: 10:21 10.10.2022)
 
Движение поездов Киевского метро полностью приостановили

Движение поездов Киевского метро приостановили, подземные станции работают как укрытия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗакрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Закрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро полностью приостановлено, подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
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