https://ria.ru/20221010/metro-1822712769.html
Движение поездов Киевского метро полностью приостановили
Движение поездов Киевского метро полностью приостановили - РИА Новости, 10.10.2022
Движение поездов Киевского метро полностью приостановили
Движение поездов киевского метро полностью приостановлено, подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в Киевской областной военной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:13
2022-10-10T10:13
2022-10-10T10:21
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро полностью приостановлено, подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в Киевской областной военной администрации."Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
10:13 10.10.2022 (обновлено: 10:21 10.10.2022)
Движение поездов Киевского метро полностью приостановили
Движение поездов Киевского метро приостановили, подземные станции работают как укрытия