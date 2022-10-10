https://ria.ru/20221010/metro-1822712769.html

Движение поездов Киевского метро полностью приостановили

Движение поездов Киевского метро полностью приостановили - РИА Новости, 10.10.2022

Движение поездов Киевского метро полностью приостановили

Движение поездов киевского метро полностью приостановлено, подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в Киевской областной военной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:13

2022-10-10T10:13

2022-10-10T10:21

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение поездов киевского метро полностью приостановлено, подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в Киевской областной военной администрации."Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина