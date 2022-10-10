https://ria.ru/20221010/mesto-1822676626.html

Автоэксперт назвал самое безопасное место в машине

Автоэксперт назвал самое безопасное место в машине - РИА Новости, 10.10.2022

Автоэксперт назвал самое безопасное место в машине

Пассажир может повысить свои шансы остаться невредимым в случае ДТП, если займет "капитанское место", уверен вице-президент Национального автомобильного союза... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T02:15

2022-10-10T02:15

2022-10-10T11:55

авто

россия

великобритания

елизавета ii

антон шапарин

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пассажир может повысить свои шансы остаться невредимым в случае ДТП, если займет "капитанское место", уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Где оно находится, автоэксперт уточнил в интервью радио Sputnik.Самые тяжелые аварии обычно бывают связаны с попытками обгона, при которых наибольшему риску подвергаются люди, сидящие слева, сказал Шапарин.Автоэксперт напомнил, что королева Великобритании Елизавета II всегда ездила на заднем сиденье, расположенном по диагонали от шофера."Можно вспомнить, как раньше в Великобритании возили королеву: она сидела на заднем сиденье по диагонали от водителя. Там левостороннее движение, поэтому она сидела слева, а у нас, наоборот, надо справа сидеть", — рекомендует Шапарин.При правостороннем движении, как в России, заднее сиденье справа —это "капитанское место", где пассажир автомобиля может ездить не только с комфортом, но и с наименьшим риском получить какие-либо травмы в случае ДТП, считает он."Садиться следует на заднее сиденье справа, это капитанское место. Речь тут не только про комфорт, потому что так удобнее выходить из машины в сторону тротуара, но и про безопасность", — отметил Шапарин.Если вы выбрали наиболее безопасное место в автомобиле, это не означает, что другими мерами предосторожности можно пренебречь, продолжил автоэксперт. В частности, все пассажиры должны быть пристегнуты, напомнил он."При резкой остановке (из-за аварии. — Прим. ред.) человек полетит вперед. Он вполне может с заднего ряда врезаться в сиденье перед собой или даже долететь до лобового стекла и встретиться с ним. Нужно дать системам активной и пассивной безопасности автомобиля сработать так, как задумано инженерами. Для этого нужно пристегнуться", — заключил Шапарин.

https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html

https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html

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авто, россия, великобритания, елизавета ii, антон шапарин