https://ria.ru/20221010/melnik-1822685104.html
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник агрессивно отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T03:40
2022-10-10T03:40
2022-10-10T08:39
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник агрессивно отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в ВСУ.Немецкий политик утверждает, что молодой человек продолжает учиться в Германии.Украинский дипломат уклонился от ответа и назвал Die Linke "бесчеловечной и ужасной" партией, а саму женщину — "бессовестной".Позже Гюйылдар рассказала, что экс-посол Украины в Германии внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен провокационными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.
https://ria.ru/20221008/melnik-1822477013.html
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, украина, берлин (город), германия
В мире, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Украина, Берлин (город), Германия
03:40 10.10.2022 (обновлено: 08:39 10.10.2022)
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
Экс-посол Украины Мельник назвал бессовестной депутата в ФРГ за вопрос о службе сына в ВСУ