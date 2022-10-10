https://ria.ru/20221010/melnik-1822685104.html

Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ

Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022

Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник агрессивно отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T03:40

2022-10-10T03:40

2022-10-10T08:39

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник агрессивно отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в ВСУ.Немецкий политик утверждает, что молодой человек продолжает учиться в Германии.Украинский дипломат уклонился от ответа и назвал Die Linke "бесчеловечной и ужасной" партией, а саму женщину — "бессовестной".Позже Гюйылдар рассказала, что экс-посол Украины в Германии внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен провокационными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.

https://ria.ru/20221008/melnik-1822477013.html

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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, украина, берлин (город), германия