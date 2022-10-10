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Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
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Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник агрессивно отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T03:40
2022-10-10T08:39
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
олаф шольц
вооруженные силы украины
украина
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник агрессивно отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в ВСУ.Немецкий политик утверждает, что молодой человек продолжает учиться в Германии.Украинский дипломат уклонился от ответа и назвал Die Linke "бесчеловечной и ужасной" партией, а саму женщину — "бессовестной".Позже Гюйылдар рассказала, что экс-посол Украины в Германии внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен провокационными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, украина, берлин (город), германия
В мире, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Украина, Берлин (город), Германия
03:40 10.10.2022 (обновлено: 08:39 10.10.2022)
 
Украинский дипломат вышел из себя после каверзного вопроса о сыне и ВСУ

Экс-посол Украины Мельник назвал бессовестной депутата в ФРГ за вопрос о службе сына в ВСУ

© Фото : MFA of UkraineБывший посол Украины в Германии Андрей Мельник
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник агрессивно отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании его сына вступить в ВСУ.
Немецкий политик утверждает, что молодой человек продолжает учиться в Германии.

"Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине и за нашу свободу?" — спросила Гюйылдар.

Украинский дипломат уклонился от ответа и назвал Die Linke "бесчеловечной и ужасной" партией, а саму женщину — "бессовестной".

"Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи", — высказался Мельник.

Позже Гюйылдар рассказала, что экс-посол Украины в Германии внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен провокационными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 15:34
"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты
 
В миреАндрей МельникВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныУкраинаБерлин (город)Германия
 
 
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