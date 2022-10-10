https://ria.ru/20221010/medvedev-1822907463.html
СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева - РИА Новости, 10.10.2022
СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:54
2022-10-10T17:54
2022-10-10T17:59
происшествия
дмитрий медведев
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
александр бастрыкин
россия
украина
мвд украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине, сообщается сообщается в Telegram-канале СК РФ.Раннее Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. На сайте МВД Украины опубликована информация о Дмитрии Медведеве как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 1 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, александр бастрыкин, россия, украина, мвд украины
Происшествия, Дмитрий Медведев, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Александр Бастрыкин, Россия, Украина, МВД Украины
17:54 10.10.2022 (обновлено: 17:59 10.10.2022)
СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева