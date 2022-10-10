https://ria.ru/20221010/medvedev-1822907463.html

СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева - РИА Новости, 10.10.2022

СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:54

2022-10-10T17:54

2022-10-10T17:59

происшествия

дмитрий медведев

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

александр бастрыкин

россия

украина

мвд украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине, сообщается сообщается в Telegram-канале СК РФ.Раннее Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. На сайте МВД Украины опубликована информация о Дмитрии Медведеве как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 1 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221010/memorial-1822716859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, александр бастрыкин, россия, украина, мвд украины