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СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева - РИА Новости, 10.10.2022
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СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева - РИА Новости, 10.10.2022
СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:54
2022-10-10T17:59
происшествия
дмитрий медведев
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
александр бастрыкин
россия
украина
мвд украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине, сообщается сообщается в Telegram-канале СК РФ.Раннее Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. На сайте МВД Украины опубликована информация о Дмитрии Медведеве как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 1 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева", - говорится в сообщении.
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происшествия, дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, александр бастрыкин, россия, украина, мвд украины
Происшествия, Дмитрий Медведев, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Александр Бастрыкин, Россия, Украина, МВД Украины
17:54 10.10.2022 (обновлено: 17:59 10.10.2022)
 
СК возбудит дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

© Фото : СКСК РФ по КалинАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : СКСК РФ по Калин
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его оценке, возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине, сообщается сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Раннее Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в розыск. На сайте МВД Украины опубликована информация о Дмитрии Медведеве как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 1 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияДмитрий МедведевСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныАлександр БастрыкинРоссияУкраинаМВД Украины
 
 
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