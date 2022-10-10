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Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска" - РИА Новости, 10.10.2022
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Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска"
Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска" - РИА Новости, 10.10.2022
Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, опубликованным одним из участников признанного террористическим и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T01:09
2022-10-10T09:01
в мире
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, опубликованным одним из участников признанного террористическим и запрещенного в РФ батальона "Азов"*, заявил, что международных последствий для Украины из-за этого не будет, так как повестку международных организаций "формируют уродцы из западных стран".Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых "тела" скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта"."Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права", - заявил Медведев журналистке Надане Фридрихсон в ответ на вопрос, как на это отреагирует Россия и какие могут быть последствия для Украины на международном уровне. Ответы Медведева она опубликовала в своем Telegram-канале.В сентябре глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости предполагал, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и нахождении пыточных много несостыковок.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221010/terakt-1822678351.html
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822678705.html
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в мире, дмитрий медведев, россия, украина
В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Украина
01:09 10.10.2022 (обновлено: 09:01 10.10.2022)
 
Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска"

Медведев усомнился, что Киев ждут международные последствия после "видео из Купянска"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, опубликованным одним из участников признанного террористическим и запрещенного в РФ батальона "Азов"*, заявил, что международных последствий для Украины из-за этого не будет, так как повестку международных организаций "формируют уродцы из западных стран".
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых "тела" скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта".
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"Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права", - заявил Медведев журналистке Надане Фридрихсон в ответ на вопрос, как на это отреагирует Россия и какие могут быть последствия для Украины на международном уровне. Ответы Медведева она опубликовала в своем Telegram-канале.
В сентябре глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости предполагал, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и нахождении пыточных много несостыковок.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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