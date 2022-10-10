01:09 10.10.2022 (обновлено: 09:01 10.10.2022)
Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска"
Медведев усомнился, что Киев ждут международные последствия после "видео из Купянска"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, опубликованным одним из участников признанного террористическим и запрещенного в РФ батальона "Азов"*, заявил, что международных последствий для Украины из-за этого не будет, так как повестку международных организаций "формируют уродцы из западных стран".
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых "тела" скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта".
"Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права", - заявил Медведев журналистке Надане Фридрихсон в ответ на вопрос, как на это отреагирует Россия и какие могут быть последствия для Украины на международном уровне. Ответы Медведева она опубликовала в своем Telegram-канале.
В сентябре глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости предполагал, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и нахождении пыточных много несостыковок.
* Террористическая организация, запрещенная в России.