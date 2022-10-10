https://ria.ru/20221010/medvedev-1822681319.html

Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска"

Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска" - РИА Новости, 10.10.2022

Медведев прокомментировал международную реакцию на "видео из Купянска"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, опубликованным одним из участников признанного террористическим и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T01:09

2022-10-10T01:09

2022-10-10T09:01

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о разошедшемся по СМИ и соцсетям видео, опубликованным одним из участников признанного террористическим и запрещенного в РФ батальона "Азов"*, заявил, что международных последствий для Украины из-за этого не будет, так как повестку международных организаций "формируют уродцы из западных стран".Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что один из бывших командиров неонацистского подразделения "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры, на которых "тела" скидывают в яму. Речь в посте, как утверждалось, шла о Купянске в Харьковской области. При этом позднее Жорин, как писали те же СМИ и Telegram-каналы, изменил свою публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта"."Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права", - заявил Медведев журналистке Надане Фридрихсон в ответ на вопрос, как на это отреагирует Россия и какие могут быть последствия для Украины на международном уровне. Ответы Медведева она опубликовала в своем Telegram-канале.В сентябре глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости предполагал, что Киев попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, притом что Изюм постоянно обстреливали украинские войска. По его словам, украинские власти фальсифицируют "картинку" для западных СМИ ради новых поставок оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев уже раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки обвинить Россию в преступлениях в Изюме это инсценировка наподобие той, что пытались устроить киевские власти в Буче, в заявлениях о захоронениях и нахождении пыточных много несостыковок.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221010/terakt-1822678351.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822678705.html

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в мире, дмитрий медведев, россия, украина