https://ria.ru/20221010/mediki-1822766446.html

Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации

Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022

Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации

Специальные подразделения военных медиков ВДВ ВС РФ в зоне спецоперации оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых вблизи мест проведения боев... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:47

2022-10-10T12:47

2022-10-10T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

воздушно-десантные войска россии

здоровье - общество

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Специальные подразделения военных медиков ВДВ ВС РФ в зоне спецоперации оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых вблизи мест проведения боев непосредственно с передовых позиций, сообщил журналистам командир отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск ВС РФ Юрий Бровко."Эвакуационные группы подразделений воздушно-десантных войск занимаются эвакуацией с переднего края (обороны – ред.) нуждающихся в медицинской помощи. После того, как мы делаем свою работу, силами бронированных машин, одной машины прикрытия и одной эвакуации, перевозим в безопасный район, для того, чтобы специализированные бригады быстро эвакуировали в лечебное учреждение в тыловом районе", - рассказал командир.Он уточнил, что в первую очередь стараются оказать первую помощь, эвакуировать в более безопасный район и передать в полевой госпиталь, где уже есть необходимое оборудование, вплоть до рентген-аппаратов и оборудованной операционной с подготовленным персоналом.

https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, здоровье - общество