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Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/mediki-1822766446.html
Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации
Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации
Специальные подразделения военных медиков ВДВ ВС РФ в зоне спецоперации оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых вблизи мест проведения боев... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:47
2022-10-10T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
здоровье - общество
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Специальные подразделения военных медиков ВДВ ВС РФ в зоне спецоперации оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых вблизи мест проведения боев непосредственно с передовых позиций, сообщил журналистам командир отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск ВС РФ Юрий Бровко."Эвакуационные группы подразделений воздушно-десантных войск занимаются эвакуацией с переднего края (обороны – ред.) нуждающихся в медицинской помощи. После того, как мы делаем свою работу, силами бронированных машин, одной машины прикрытия и одной эвакуации, перевозим в безопасный район, для того, чтобы специализированные бригады быстро эвакуировали в лечебное учреждение в тыловом районе", - рассказал командир.Он уточнил, что в первую очередь стараются оказать первую помощь, эвакуировать в более безопасный район и передать в полевой госпиталь, где уже есть необходимое оборудование, вплоть до рентген-аппаратов и оборудованной операционной с подготовленным персоналом.
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html
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безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России, Здоровье - Общество
12:47 10.10.2022
 
Командир медицинского отряда ВДВ рассказал о работе в зоне спецоперации

Командир Бровко: медики ВДВ в зоне спецоперации оказывают первую помощь на передовой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВрачи медицинского отряда специального назначения ВДВ
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Специальные подразделения военных медиков ВДВ ВС РФ в зоне спецоперации оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют раненых вблизи мест проведения боев непосредственно с передовых позиций, сообщил журналистам командир отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск ВС РФ Юрий Бровко.
"Эвакуационные группы подразделений воздушно-десантных войск занимаются эвакуацией с переднего края (обороны – ред.) нуждающихся в медицинской помощи. После того, как мы делаем свою работу, силами бронированных машин, одной машины прикрытия и одной эвакуации, перевозим в безопасный район, для того, чтобы специализированные бригады быстро эвакуировали в лечебное учреждение в тыловом районе", - рассказал командир.
Он уточнил, что в первую очередь стараются оказать первую помощь, эвакуировать в более безопасный район и передать в полевой госпиталь, где уже есть необходимое оборудование, вплоть до рентген-аппаратов и оборудованной операционной с подготовленным персоналом.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВоздушно-десантные войска РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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