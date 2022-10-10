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Первый в России региональный центр "МАЗ" построят в Ростовской области
Первый в России региональный центр "МАЗ" построят в Ростовской области - РИА Новости, 10.10.2022
Первый в России региональный центр "МАЗ" построят в Ростовской области
Первый в России региональный торгово-сервисный центр "МАЗ" построят в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:28
2022-10-10T18:28
2022-10-10T18:28
ростовская область
экономика
коммерческая недвижимость
александр скрябин
россия
ростовская область
белоруссия
минский автомобильный завод
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости. Первый в России региональный торгово-сервисный центр "МАЗ" построят в Ростовской области, сообщает правительство региона.По словам замгубернатора области Александра Скрябина, это первый на территории России проект строительства сервисного центра Минского автомобильного завода. "С учетом большой заинтересованности бизнеса в этой технике, логично, что такой центр образовался именно у нас, на будущем транспортном кольце вокруг Ростова. Реализуя здесь этот объект, мы получим не только рабочие места, но и социально-экономическое развитие региона и, соответственно, республики", - приводятся в сообщении его слова.В свою очередь, посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой отметил, что у республики и России очень широкая гамма сотрудничества в разных направлениях. "Для отношений наших стран это действительно большое событие. МАЗ – известный флагман, известный бренд Белоруссии. Но так получилось, что у этого завода не было полноценного сервисного центра в Российской Федерации, невзирая на огромную историю отношений этого бренда с регионами России", - сказал он.Предполагается, что будущий центр станет флагманом в поставке автотехники МАЗа, запасных частей и услуг сервиса в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ЮГ", дочерняя компания Минского автомобильного завода, будет представлять собой сервисно-сбытовой кластер. Центр совместит в себе участок текущего ремонта техники общей площадью 700 квадратных метров, включающий линию техобслуживания, агрегатный участок и вспомогательные помещения, а также участок мойки. Здесь будут расположены административные помещения с зоной ожидания клиентов, переговорными комнатами, складские помещения для централизованного хранения запчастей. В отдельном здании разместится центр оптово-розничной торговли с шоу-румом. Также на территории центра предусмотрена стоянка общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.
https://rsport.ria.ru/20220716/ralli-1802912108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, александр скрябин, россия, ростовская область, белоруссия, минский автомобильный завод
Ростовская область , Экономика, Коммерческая недвижимость, Александр Скрябин, Россия, Ростовская область, Белоруссия, Минский автомобильный завод
Первый в России региональный центр "МАЗ" построят в Ростовской области
Первый в России региональный центр "МАЗ" построят в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости. Первый в России региональный торгово-сервисный центр "МАЗ" построят в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"В Мясниковском районе Ростовской области состоялась церемония закладки капсулы в честь старта строительства торгово-сервисного центра "МАЗ", - говорится в сообщении.
По словам замгубернатора области Александра Скрябина, это первый на территории России проект строительства сервисного центра Минского автомобильного завода. "С учетом большой заинтересованности бизнеса в этой технике, логично, что такой центр образовался именно у нас, на будущем транспортном кольце вокруг Ростова. Реализуя здесь этот объект, мы получим не только рабочие места, но и социально-экономическое развитие региона и, соответственно, республики", - приводятся в сообщении его слова.
В свою очередь, посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой отметил, что у республики и России очень широкая гамма сотрудничества в разных направлениях. "Для отношений наших стран это действительно большое событие. МАЗ – известный флагман, известный бренд Белоруссии. Но так получилось, что у этого завода не было полноценного сервисного центра в Российской Федерации, невзирая на огромную историю отношений этого бренда с регионами России", - сказал он.
Предполагается, что будущий центр станет флагманом в поставке автотехники МАЗа, запасных частей и услуг сервиса в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ЮГ", дочерняя компания Минского автомобильного завода, будет представлять собой сервисно-сбытовой кластер. Центр совместит в себе участок текущего ремонта техники общей площадью 700 квадратных метров, включающий линию техобслуживания, агрегатный участок и вспомогательные помещения, а также участок мойки. Здесь будут расположены административные помещения с зоной ожидания клиентов, переговорными комнатами, складские помещения для централизованного хранения запчастей. В отдельном здании разместится центр оптово-розничной торговли с шоу-румом. Также на территории центра предусмотрена стоянка общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.