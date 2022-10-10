https://ria.ru/20221010/malayziya-1822745078.html
В Малайзии премьер распустил парламент
В Малайзии премьер распустил парламент - РИА Новости, 10.10.2022
В Малайзии премьер распустил парламент
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб досрочно распустил парламент страны с разрешения короля, новые выборы состоятся в течение 60 дней, об этом заявил в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:57
2022-10-10T11:57
2022-10-10T11:57
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БАНГКОК, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб досрочно распустил парламент страны с разрешения короля, новые выборы состоятся в течение 60 дней, об этом заявил в понедельник сам премьер."Его величество дал мне аудиенцию во второй половине дня в воскресенье. Он согласился с роспуском парламента в понедельник в соответствии со статьями 40(2)b и 55(2) федеральной конституции Малайзии", - заявил Исмаил Сабри Яакоб, слова которого приводит интернет-версия газеты The Star."15 всеобщие парламентские выборы состоятся в течение 60 дней в соответствии с конституцией", - сказал он.Премьер также рекомендовал главам штатов страны распустить законодательные органы, кроме штатов Сабах, Саравак, Мелака и Джохор, где недавно проходили выборы, чтобы выборы в законодательные собрания штатов совпали по дате с выборами в федеральный парламент.Он заявил, что новые выборы – это наилучший способ избежать политической нестабильности и создать стабильное и уважаемое правительство.Парламентский кризис сложился в Малайзии во время пандемии коронавирусной инфекции, однако в условиях пандемии и связанных с ней ограничений власти решили вопросы смены премьера и перестановок в правительстве другим конституционным методом: представлением королю, имеющему по конституции широкие полномочия, списков депутатов, которые поддерживают того или иного нового кандидата на пост главы правительства. Когда монарх получал такие списки и принимал на аудиенции депутатов, чьи имена оказались в списках, и мог удостовериться в том, что они действительно поддерживают одного из кандидатов, он мог назначить нового премьера на остаток срока полномочий действующего парламента или до его досрочного роспуска.
https://ria.ru/20220924/oon-1819100057.html
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в мире, малайзия, сабах
В Малайзии премьер распустил парламент
Премьер Малайзии Яакоб распустил парламент с разрешения короля
БАНГКОК, 10 окт – РИА Новости.
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб досрочно распустил парламент страны с разрешения короля, новые выборы состоятся в течение 60 дней, об этом заявил
в понедельник сам премьер.
"Его величество дал мне аудиенцию во второй половине дня в воскресенье. Он согласился с роспуском парламента в понедельник в соответствии со статьями 40(2)b и 55(2) федеральной конституции Малайзии", - заявил Исмаил Сабри Яакоб, слова которого приводит интернет-версия газеты The Star.
"15 всеобщие парламентские выборы состоятся в течение 60 дней в соответствии с конституцией", - сказал он.
Премьер также рекомендовал главам штатов страны распустить законодательные органы, кроме штатов Сабах
, Саравак, Мелака и Джохор, где недавно проходили выборы, чтобы выборы в законодательные собрания штатов совпали по дате с выборами в федеральный парламент.
Он заявил, что новые выборы – это наилучший способ избежать политической нестабильности и создать стабильное и уважаемое правительство.
Парламентский кризис сложился в Малайзии во время пандемии коронавирусной инфекции, однако в условиях пандемии и связанных с ней ограничений власти решили вопросы смены премьера и перестановок в правительстве другим конституционным методом: представлением королю, имеющему по конституции широкие полномочия, списков депутатов, которые поддерживают того или иного нового кандидата на пост главы правительства. Когда монарх получал такие списки и принимал на аудиенции депутатов, чьи имена оказались в списках, и мог удостовериться в том, что они действительно поддерживают одного из кандидатов, он мог назначить нового премьера на остаток срока полномочий действующего парламента или до его досрочного роспуска.