https://ria.ru/20221010/makron-1822780709.html

Макрон заверил Зеленского в полной поддержке

Макрон заверил Зеленского в полной поддержке - РИА Новости, 10.10.2022

Макрон заверил Зеленского в полной поддержке

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским в понедельник выразил обеспокоенность взрывами в Киеве и заверил Украину в полной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:16

2022-10-10T13:16

2022-10-10T13:19

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

украина

киев

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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским в понедельник выразил обеспокоенность взрывами в Киеве и заверил Украину в полной поддержке Францией, сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец."Он (президент) подтвердил полную поддержку Зеленского и заверил его в том, что Франция поможет Украине во всех требованиях, сформулированных Киевом, включая военное оборудование", - сообщило агентство.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822754438.html

франция

украина

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, украина, киев