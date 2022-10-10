https://ria.ru/20221010/makron-1822780709.html
Макрон заверил Зеленского в полной поддержке
Макрон заверил Зеленского в полной поддержке - РИА Новости, 10.10.2022
Макрон заверил Зеленского в полной поддержке
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским в понедельник выразил обеспокоенность взрывами в Киеве и заверил Украину в полной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:16
2022-10-10T13:16
2022-10-10T13:19
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским в понедельник выразил обеспокоенность взрывами в Киеве и заверил Украину в полной поддержке Францией, сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец."Он (президент) подтвердил полную поддержку Зеленского и заверил его в том, что Франция поможет Украине во всех требованиях, сформулированных Киевом, включая военное оборудование", - сообщило агентство.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822754438.html
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В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Украина, Киев
13:16 10.10.2022 (обновлено: 13:19 10.10.2022)
Макрон заверил Зеленского в полной поддержке
AFP: Макрон выразил обеспокоенность взрывами и заверил Зеленского в полной поддержке