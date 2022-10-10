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Глава муниципального образования избран в Люберцах - РИА Новости, 10.10.2022
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Глава муниципального образования избран в Люберцах
Глава муниципального образования избран в Люберцах - РИА Новости, 10.10.2022
Глава муниципального образования избран в Люберцах
Главой муниципального образования городского округа Любрецы стал Владимир Волков, говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной политики... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:33
2022-10-10T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
политика
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Главой муниципального образования городского округа Любрецы стал Владимир Волков, говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной политики Московской области."В городском округе Люберцы Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Волков Владимир Михайлович", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством глава городского округа Люберцы избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
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московская область (подмосковье), люберцы, политика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Политика
12:33 10.10.2022
 

Глава муниципального образования избран в Люберцах

© Фото : Администрация городского округа ЛюберцыВ Люберцах состоялось оперативное совещание, провел его Владимир Волков
В Люберцах состоялось оперативное совещание, провел его Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Администрация городского округа Люберцы
В Люберцах состоялось оперативное совещание, провел его Владимир Волков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Главой муниципального образования городского округа Любрецы стал Владимир Волков, говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной политики Московской области.
"В городском округе Люберцы Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Волков Владимир Михайлович", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством глава городского округа Люберцы избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
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