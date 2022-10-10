https://ria.ru/20221010/lyubertsy-1822759527.html

Глава муниципального образования избран в Люберцах

Глава муниципального образования избран в Люберцах - РИА Новости, 10.10.2022

Глава муниципального образования избран в Люберцах

Главой муниципального образования городского округа Любрецы стал Владимир Волков, говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной политики... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:33

2022-10-10T12:33

2022-10-10T12:33

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Главой муниципального образования городского округа Любрецы стал Владимир Волков, говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной политики Московской области."В городском округе Люберцы Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Волков Владимир Михайлович", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством глава городского округа Люберцы избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808241973.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), люберцы, политика