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Глава муниципального образования избран в Люберцах
Глава муниципального образования избран в Люберцах - РИА Новости, 10.10.2022
Глава муниципального образования избран в Люберцах
Главой муниципального образования городского округа Любрецы стал Владимир Волков, говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной политики... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:33
2022-10-10T12:33
2022-10-10T12:33
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Главой муниципального образования городского округа Любрецы стал Владимир Волков, говорится в сообщении пресс-службы министерства территориальной политики Московской области."В городском округе Люберцы Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Волков Владимир Михайлович", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующим законодательством глава городского округа Люберцы избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), люберцы, политика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Политика