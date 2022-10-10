https://ria.ru/20221010/lvov-1822950688.html

Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов

Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов - РИА Новости, 10.10.2022

Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов

Электроэнергия есть только в 35% домов Львова, вода - в половине, сообщил мэр города Андрей Садовый. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:18

2022-10-10T20:18

2022-10-10T20:18

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электроэнергия есть только в 35% домов Львова, вода - в половине, сообщил мэр города Андрей Садовый."По состоянию на сейчас электроэнергия восстановлена у 35% города... водоснабжение отсутствует у 50% города", - написал Садовый в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник заместитель мэра Андрей Москаленко сообщил, что почти весь Львов остался без электроэнергии, а движение трамваев и троллейбусов остановлено. По его данным, без света было 90% города.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822938595.html

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