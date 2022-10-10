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Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/lvov-1822950688.html
Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов
Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов
Электроэнергия есть только в 35% домов Львова, вода - в половине, сообщил мэр города Андрей Садовый. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:18
2022-10-10T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
львов
курская аэс
россия
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электроэнергия есть только в 35% домов Львова, вода - в половине, сообщил мэр города Андрей Садовый."По состоянию на сейчас электроэнергия восстановлена у 35% города... водоснабжение отсутствует у 50% города", - написал Садовый в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник заместитель мэра Андрей Москаленко сообщил, что почти весь Львов остался без электроэнергии, а движение трамваев и троллейбусов остановлено. По его данным, без света было 90% города.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822938595.html
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в мире, жкх, львов, курская аэс, россия, киев, владимир зеленский, андрей садовой, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Львов, Курская АЭС, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Садовой, Владимир Путин
20:18 10.10.2022
 
Мэр Львова заявил, что электроэнергия есть только в 35 процентах домов

Мэр Львова Садовый заявил, что электроэнергия есть в 35 процентах домов, вода — в половине

© РИА Новости / Александр ХроленкоЛьвов. Архивное фото
Львов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Львов. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электроэнергия есть только в 35% домов Львова, вода - в половине, сообщил мэр города Андрей Садовый.
"По состоянию на сейчас электроэнергия восстановлена у 35% города... водоснабжение отсутствует у 50% города", - написал Садовый в своем Telegram-канале.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Ранее в понедельник заместитель мэра Андрей Москаленко сообщил, что почти весь Львов остался без электроэнергии, а движение трамваев и троллейбусов остановлено. По его данным, без света было 90% города.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:29Специальная военная операция на Украине
В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЛьвовКурская АЭСРоссияКиевВладимир ЗеленскийАндрей СадовойВладимир Путин
 
 
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