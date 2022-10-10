Власти Львова сообщили о последствиях ракетного удара по городу
Заммэра Москаленко: почти весь Львов остался без света, не ходят трамваи и троллейбусы
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти весь Львов без электроэнергии, движение трамваев и троллейбусов остановлено, сообщил заместитель мэра Андрей Москаленко.
"Около 90% города без электроснабжения. Поэтому трамваи и троллейбусы не курсируют... В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное снабжение подается холодная вода. Также трудности с сотовой связью", - говорится в заявлении Москаленко, опубликованном на сайте Львовского горсовета.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.