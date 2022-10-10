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Власти Львова сообщили о последствиях ракетного удара по городу - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/lvov-1822838744.html
Власти Львова сообщили о последствиях ракетного удара по городу
Власти Львова сообщили о последствиях ракетного удара по городу - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Львова сообщили о последствиях ракетного удара по городу
Почти весь Львов без электроэнергии, движение трамваев и троллейбусов остановлено, сообщил заместитель мэра Андрей Москаленко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:51
2022-10-10T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти весь Львов без электроэнергии, движение трамваев и троллейбусов остановлено, сообщил заместитель мэра Андрей Москаленко."Около 90% города без электроснабжения. Поэтому трамваи и троллейбусы не курсируют... В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное снабжение подается холодная вода. Также трудности с сотовой связью", - говорится в заявлении Москаленко, опубликованном на сайте Львовского горсовета.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
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в мире, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина
15:51 10.10.2022
 
Власти Львова сообщили о последствиях ракетного удара по городу

Заммэра Москаленко: почти весь Львов остался без света, не ходят трамваи и троллейбусы

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина, город Львов
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти весь Львов без электроэнергии, движение трамваев и троллейбусов остановлено, сообщил заместитель мэра Андрей Москаленко.
"Около 90% города без электроснабжения. Поэтому трамваи и троллейбусы не курсируют... В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное снабжение подается холодная вода. Также трудности с сотовой связью", - говорится в заявлении Москаленко, опубликованном на сайте Львовского горсовета.
Ответы со стороны России будут жесткими – Путин о реакции на украинские теракты
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Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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