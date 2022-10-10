https://ria.ru/20221010/lvov-1822731625.html

Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове

Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове - РИА Новости, 10.10.2022

Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о новых взрывах во Львове. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:19

2022-10-10T11:19

2022-10-10T11:31

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украина

алексей гончаренко

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о новых взрывах во Львове."Львов - снова взрывы!" - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, львов, украина, алексей гончаренко