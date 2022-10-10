https://ria.ru/20221010/lvov-1822731625.html
Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове
Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове - РИА Новости, 10.10.2022
Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о новых взрывах во Львове. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:19
2022-10-10T11:19
2022-10-10T11:31
в мире
львов
украина
алексей гончаренко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о новых взрывах во Львове."Львов - снова взрывы!" - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, алексей гончаренко
В мире, Львов, Украина, Алексей Гончаренко
11:19 10.10.2022 (обновлено: 11:31 10.10.2022)
Украинский депутат сообщил о новых взрывах во Львове
Депутат Рады Гончаренко сообщил о новых взрывах во Львове
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил
о новых взрывах во Львове.
"Львов - снова взрывы!" - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.