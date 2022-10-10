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Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа теплоэлектроцентралей, сообщил мэр Львова Андрей... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:33
2022-10-10T10:46
специальная военная операция на украине
львов
в мире
андрей садовой
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа теплоэлектроцентралей, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах."Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал Садовой в Telegram-канале. По его словам, часть города осталась без света, треть светофоров не работает.
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львов, в мире, андрей садовой, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Львов, В мире, Андрей Садовой, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:33 10.10.2022 (обновлено: 10:46 10.10.2022)
 
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры

Мэр Львова Садовой сообщил о приостановке работы ТЭЦ, часть города осталась без света

© РИА Новости / Александр ХроленкоЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа теплоэлектроцентралей, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах.
"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал Садовой в Telegram-канале. По его словам, часть города осталась без света, треть светофоров не работает.
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