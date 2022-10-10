https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html

Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры

Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022

Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры

Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа теплоэлектроцентралей, сообщил мэр Львова Андрей... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:33

2022-10-10T10:33

2022-10-10T10:46

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа теплоэлектроцентралей, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах."Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал Садовой в Telegram-канале. По его словам, часть города осталась без света, треть светофоров не работает.

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Кирилл Волков

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