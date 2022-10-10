https://ria.ru/20221010/lvov-1822718478.html
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2022
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа теплоэлектроцентралей, сообщил мэр Львова Андрей... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:33
2022-10-10T10:33
2022-10-10T10:46
специальная военная операция на украине
львов
в мире
андрей садовой
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/95/1059779596_0:60:1973:1170_1920x0_80_0_0_e3e1413c0977d1fc4e505c8ba4e31302.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры во Львове, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена работа теплоэлектроцентралей, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах."Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал Садовой в Telegram-канале. По его словам, часть города осталась без света, треть светофоров не работает.
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822716086.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105977/95/1059779596_167:0:1806:1229_1920x0_80_0_0_ff62041a212a31c4f386994bc49a0574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, в мире, андрей садовой, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Львов, В мире, Андрей Садовой, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:33 10.10.2022 (обновлено: 10:46 10.10.2022)
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Мэр Львова Садовой сообщил о приостановке работы ТЭЦ, часть города осталась без света