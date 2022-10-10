https://ria.ru/20221010/lvov-1822708712.html

Во Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре

Во Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 10.10.2022

Во Львовской области сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:54

2022-10-10T09:54

2022-10-10T10:48

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона."Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений", — написал Козицкий в своем Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сказал мэр города. В столице остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, львовская область, львов